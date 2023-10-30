"Юнайтед" заинтересован в Чалобе

Трево Чалоба "Манчестер Юнайтед" присоединился к числу клубов, заинтересованных в защитнике "Челси" Трево Чалобе.

Чалоба едва не покинул "Челси" еще минувшим летом, с тех пор лишь убедившись, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.

Чалоба не сыграл ни минуты за "Челси" в этом сезоне, и лондонский клуб рассматривает своего воспитанника в качестве балласта, от которого собирается избавиться в январе.

Ранее пресса уже сообщала, что виды на Чалобу имеет бывший наставник "Челси" Томас Тухель, ныне возглавляющий "Баварию". Однако TEAMtalk утверждает, что дортмундская "Боруссия" тоже "крайне заинтересована" в Трево.

Впрочем, у Чалобы будут и варианты, чтобы остаться в Премьер-Лиге. За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина, оцениваемого в 45 миллионов фунтов, наблюдает "Юнайтед".

В дерби против "Манчестер Сити" накануне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был вынужден использовать в центре обороны Харри Магуайра и Джонни Эванса, поэтому укрепление этой позиции не будет лишним для "красных дьяволов".

Источник добавляет, что сам Чалоба предпочитает остаться в Англии, и Трево было бы сложно отказаться от перехода в команду из "большой шестерки".




Метки Манчестер Юнайтед, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 22:00

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  1. w1 30.10.2023 22:47 # w1
    А в чем проблема, он вроде черный, вписывается в нынешню политику рабовладелчи, контракт старый не на 50 лет, ах блин точно, его не купили за 100 млн $$$$$ он сам вырос )))

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  2. narcot 30.10.2023 22:39 # narcot
    jest((

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  3. suddenly 30.10.2023 22:21 # suddenly
    Кем это он оценивается в 45 млн? Да он и близко столько не стоит.

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