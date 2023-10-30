Премьер-Лига расследует трансферы Виллиана и Это'О в "Челси"

Самуэль ЭтоО и Виллиан Премьер-Лига расследует трансферную активность "Челси" при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Еще в августе издание The Times сообщило, что Премьер-Лига вслед за УЕФА начало свое расследование насчет трансферов "Челси" в эру Абрамовича.

Сейчас The Times развивает эту тему и называет Виллиана и Самуэля Это'О в числе игроков, чьи трансферы кажутся футбольным властям подозрительными.

Виллиан и Это'О перешли в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в августе 2013. Трансфер первого стоил "синим" 32 миллиона фунтов, а второй, как предполагалось, достался лондонскому клубу бесплатно.

Существуют подозрения, что ради подписания обоих игроков "Челси" мог совершить платежи — отдельно от официальных трансферных сумм — неким "российским организациям".


Метки Анжи, Виллиан, Челси, Это'О

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 30.10.2023 21:58 # makeewadim
    такой бред.. скатились ниже некуда

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  2. van-dijk 30.10.2023 21:36 # van-dijk
    В шип это гавно.

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  3. girasimus 30.10.2023 21:33 # girasimus
    Опять запрет на год трансфертов грозит))

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  4. tigerpool 30.10.2023 21:08 # tigerpool
    Ничего не будет, максимум штраф

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  5. suddenly 30.10.2023 21:03 # suddenly
    А наказание то какое может быть, если опасения подтвердятся?

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