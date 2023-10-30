Премьер-Лига расследует трансферы Виллиана и Это'О в "Челси"
Премьер-Лига расследует трансферную активность "Челси" при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.
Еще в августе издание The Times сообщило, что Премьер-Лига вслед за УЕФА начало свое расследование насчет трансферов "Челси" в эру Абрамовича.
Сейчас The Times развивает эту тему и называет Виллиана и Самуэля Это'О в числе игроков, чьи трансферы кажутся футбольным властям подозрительными.
Виллиан и Это'О перешли в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в августе 2013. Трансфер первого стоил "синим" 32 миллиона фунтов, а второй, как предполагалось, достался лондонскому клубу бесплатно.
Существуют подозрения, что ради подписания обоих игроков "Челси" мог совершить платежи — отдельно от официальных трансферных сумм — неким "российским организациям".
30.10.2023 21:00
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Последние комментарии:
такой бред.. скатились ниже некуда
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В шип это гавно.
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Опять запрет на год трансфертов грозит))
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Ничего не будет, максимум штраф
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А наказание то какое может быть, если опасения подтвердятся?
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