Премьер-Лига расследует трансферы Виллиана и Это'О в "Челси"

Премьер-Лига расследует трансферную активность "Челси" при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Еще в августе издание The Times сообщило, что Премьер-Лига вслед за УЕФА начало свое расследование насчет трансферов "Челси" в эру Абрамовича.



Сейчас The Times развивает эту тему и называет Виллиана и Самуэля Это'О в числе игроков, чьи трансферы кажутся футбольным властям подозрительными.



Виллиан и Это'О перешли в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в августе 2013. Трансфер первого стоил "синим" 32 миллиона фунтов, а второй, как предполагалось, достался лондонскому клубу бесплатно.



Существуют подозрения, что ради подписания обоих игроков "Челси" мог совершить платежи — отдельно от официальных трансферных сумм — неким "российским организациям".