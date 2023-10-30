Почеттино признал, что "Челси" страдает от проблем с прошлого сезона

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что некоторые из своих проблем его команда унаследовала с прошлого сезона.

В пяти первых домашних матчах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" набрал только шесть очков, в минувшую субботу разочаровав публику "Стэмфорд Бридж" поражением 0:2 от "Брентфорда".



И хотя прежде Почеттино открещивался от того, что его команда могла унаследовать некоторые проблемы, сейчас Маурисио признает, что эффект прошлого сезона сохраняется.



"Да, это нечто, что нам нужно исправить. Мы пытаемся определить, в чем дело. Но это происходит не только в этом сезоне, а также происходило в прошлом сезоне при различных тренерах".



"Я не говорю, что я переживаю, но я чувствую, что нам нужно найти решение. Думаю, нам нужно стать более зрелыми. Мы по-прежнему молоды как команда — я имею ввиду не возраст игроков, а команду в целом. Нам нужно прибавить", — цитирует Почеттино Evening Standard.