Венгер: "Юнайтед" выглядит безнадежно"

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер вынес неутешительный вердикт насчет игры "Манчестер Юнайтед" в дерби против "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:3 от своих соседей из "Сити", практически не оказывая сопротивления во втором тайме.

У Венгера сложилось впечатление, что команда Эрика Тен Хага перестала верить в себя и выглядела безнадежно.

"Я бы сказал, что пропасть между двумя командами становилась все больше и больше с течением матча".

"В конце концов тебе жаль, что команда такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", выглядит безнадежно".

"По сути я не вижу, где они могут прибавить. Сегодня команда утратила уверенность, мастерство и даже дух. Я бы сказал, что "Манчестер Юнайтед" не проявил особого бойцовского духа, помимо всего прочего", — сообщил Венгер BeIN Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. arsenverim 30.10.2023 19:47 # arsenverim
    Юнайтед через сезон-два будет в норме, если лысого не уволят

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  2. yxaxaxaxaxa 30.10.2023 19:28 # yxaxaxaxaxa
    Зато арсенал Венгера бойцовским духом отличался))

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