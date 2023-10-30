Венгер: "Юнайтед" выглядит безнадежно"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер вынес неутешительный вердикт насчет игры "Манчестер Юнайтед" в дерби против "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:3 от своих соседей из "Сити", практически не оказывая сопротивления во втором тайме.



У Венгера сложилось впечатление, что команда Эрика Тен Хага перестала верить в себя и выглядела безнадежно.



"Я бы сказал, что пропасть между двумя командами становилась все больше и больше с течением матча".



"В конце концов тебе жаль, что команда такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", выглядит безнадежно".



"По сути я не вижу, где они могут прибавить. Сегодня команда утратила уверенность, мастерство и даже дух. Я бы сказал, что "Манчестер Юнайтед" не проявил особого бойцовского духа, помимо всего прочего", — сообщил Венгер BeIN Sports.