Венгер: "Юнайтед" выглядит безнадежно"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер вынес неутешительный вердикт насчет игры "Манчестер Юнайтед" в дерби против "Манчестер Сити".
Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:3 от своих соседей из "Сити", практически не оказывая сопротивления во втором тайме.
У Венгера сложилось впечатление, что команда Эрика Тен Хага перестала верить в себя и выглядела безнадежно.
"Я бы сказал, что пропасть между двумя командами становилась все больше и больше с течением матча".
"В конце концов тебе жаль, что команда такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", выглядит безнадежно".
"По сути я не вижу, где они могут прибавить. Сегодня команда утратила уверенность, мастерство и даже дух. Я бы сказал, что "Манчестер Юнайтед" не проявил особого бойцовского духа, помимо всего прочего", — сообщил Венгер BeIN Sports.
30.10.2023 19:00
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Последние комментарии:
Юнайтед через сезон-два будет в норме, если лысого не уволят
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Зато арсенал Венгера бойцовским духом отличался))
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