Партей помышляет о переходе в "Ювентус"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей разочарован своей ролью в команде Микеля Артеты и помышляет о переходе в "Ювентус".

У "Ювентуса" возникла острая потребность в укреплении центра поля после того, как Поль Погба попался на допинге, а Николо Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки на футбол.



Как утверждает Tuttojuve, "Ювентус" готов попытаться решить свою проблему с помощью приглашения Партея в январе. Предполагается, что сам Томас открыт к этому трансферу.



В прошлом сезоне Партей был ключевым игроком "Арсенала", действуя в паре с Гранитом Джакой, однако в этой кампании Томас находится за спиной у купленного из "Вест Хэма" Деклана Райса.



Не помогают Партею и проблемы со здоровьем — только на прошлой неделе Томас получил очередное повреждение, пропустив матчи против "Севильи" и "Шеффилд Юнайтед".



Всего в этом сезоне Партей сыграл только 341 минуту за "Арсенал", и сложившаяся ситуация не устраивает 30-летнего ганца.



Ожидается, что "Ювентус" попытается взять экс-игрока "Атлетико" в аренду с последующим выкупом примерно за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).