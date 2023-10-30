Сака: "Хочу играть как можно больше"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что не переживает насчет переутомления и хочет играть как можно больше.

В этом сезоне 22-летний Сака выходил в стартовом составе на все матчи "Арсенала" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, за исключением победы 1:0 над "Манчестер Сити".



В недавнем прошлом главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что игроки топ-уровня должны уметь проводить по 70 матчей за клуб и сборную в течение сезона, и Букайо готов попробовать это сделать.



"Думаю, это возможно. Когда смотришь на игроков топ-уровня, то видишь, что они играют каждые три дня, и они приносят победы в матчах для своих команд".



"Поэтому я стараюсь соответствовать этому уровню, а для этого мне, разумеется, нужно подстегивать себя. Конечно, это сложно, но я стараюсь изо всех сил".



"Я по-настоящему сосредоточен на предстоящих матчах и на том, что я могу дать команде. Я особо не думаю о переутомлении".



"Я тот парень, который всегда хочет быть на поле, всегда хочет стараться изо всех сил, а если я получу травму и окажусь вне игры, тогда, конечно, мне придется остановиться".



"Но до тех пор, пока я в строю и готов играть, я всегда буду стараться изо всех сил и говорить, что я хочу играть", — цитирует Сака The Independent.