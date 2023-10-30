Невилл против увольнения Тен Хага

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" должен сохранять веру в своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Потерпев домашнее поражение 0:3 от "Манчестер Сити" накануне, "Юнайтед" оказался только на восьмой позиции в Премьер-Лиге.



"Красные дьяволы" проиграли половину из своих 10 матчей в этом сезоне Премьер-Лиге, однако Невилл не рассматривает Тен Хага источником проблем.



"Уровень их игры был очень, очень плох. Сменить главного тренера? Абсолютно нет. Но нет сомнений, что у него есть проблемы".



"Они пригласили очередного тренера, которому было позволено диктовать трансферную политику. Они пригласили восемь игроков, которые в свое время поиграли в Эредивизии — лиге, которой Эрик Тен Хаг, как он думает, может доверять".



"Но то же самое было с Оле (Гуннаром Сульшером), то же самое было с Жозе (Моуриньо) и Луи Ван Галем".



"Я не говорю, что он виноват во всех ошибках, которые совершает. Он столкнулся с травмами игроков вроде Мартинеса и Варана, поэтому они имеют проблемы с игрой от обороны. У него нет Каземиро в полузащите, поэтому он лишен трех игроков, которые имеют фундаментальное значение по связи обороны с остальной командой".



"Это был не лучший день для вышедших на замену игроков. В прошлом сезоне выходившие на замену игроки были невероятны, но сегодня они сделали команду хуже. Амрабат ушел слишком рано, это сделали их уязвимыми в полузащите".



"Но я зол не на Тен Хага. Не думаю, что он является корнем проблем. Токсичность этого клуба пожирает каждого игрока и каждого тренера, что приходят сюда", — сообщил Невилл в эфире.