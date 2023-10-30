Каррагер: "Юнайтед" играет в футбол андердога"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Манчестер Юнайтед" пытается играть свои матчи вторым номером.

В воскресенье "Юнайтед" был вчистую переигран на своем поле "Манчестер Сити" со счетом 0:3, и этот результат только подтвердил те сомнения, которые были у Каррагера раньше.



Каррагер до сих пор не понимает, какой футбол пытается поставить своему коллективу главный тренер Эрик Тен Хаг, но сейчас "Юнайтед" играет не как команда топ-уровня.



"Он здесь уже 18 месяцев, и никто из нас не может объяснить, в какой футбол пытается играть "Манчестер Юнайтед". Они играют в футбол андердога. Они играют с помощью контратак и длинных забросов мяча — никакая другая команда топ-уровня таким образом не играет".



"Это по-настоящему шокирует, когда видишь, что они стараются играть от обороны", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.