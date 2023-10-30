Тен Хаг: "Мы на подъеме"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что дела его команды идут в гору, несмотря на разгром от "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера, пропустив три безответных гола на "Олд Траффорд".



Однако Тен Хаг предпочитает смотреть шире, нежели этот отдельно взятый матч. Эрик чувствует, что "красные дьяволы" стабилизировали ситуацию после невыразительного старта сезона.



"Три предыдущих матча мы выиграли, и у нас очень хороший дух, поэтому я думаю, мы на подъеме".



"Начало сезона выдалось сложным, но я думаю, мы на подъеме. Уверен, когда некоторые из травмированных игроков вернутся в строй, наша команда станет сильнее. Мы должны быть терпеливы", — цитирует Тен Хага The Guardian.