Тен Хаг: "Мы на подъеме"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что дела его команды идут в гору, несмотря на разгром от "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера, пропустив три безответных гола на "Олд Траффорд".

Однако Тен Хаг предпочитает смотреть шире, нежели этот отдельно взятый матч. Эрик чувствует, что "красные дьяволы" стабилизировали ситуацию после невыразительного старта сезона.

"Три предыдущих матча мы выиграли, и у нас очень хороший дух, поэтому я думаю, мы на подъеме".

"Начало сезона выдалось сложным, но я думаю, мы на подъеме. Уверен, когда некоторые из травмированных игроков вернутся в строй, наша команда станет сильнее. Мы должны быть терпеливы", — цитирует Тен Хага The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 14:00

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  1. narcot 30.10.2023 14:12 # narcot
    ты на кукане, уебан

    три матча он выиграл, 6лядь) прям в доминирующей манере нахой

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  2. slavaukraine 30.10.2023 14:12 # slavaukraine
    бл1я какой же он отбитый деген...

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  3. keane16 30.10.2023 14:06 # keane16
    через 3 матча начинаем ебашить, юнва.


    но это еще не точно

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