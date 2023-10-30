Дринкуотер завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Челси" и "Лестера" Данни Дринкуотер завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.
Главным достижением в карьере Дринкуотера стало завоевание титула Премьер-Лиги с "Лестером" в 2016 году.
Сотворив ту сенсацию с командой Клаудио Раньери, спустя год Данни перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов, воссоединившись на "Стэмфорд Бридж" со своим партнером по "Лестеру" Нголо Канте.
И если Канте отлично вписался в игру "Челси", то Дринкуотер в лондонской команде совершенно не прижился.
"Челси" пытался помочь Дринкуотеру, направляя того в аренду в "Бернли", "Астон Виллу", турецкую "Касымпашу" и "Рединг", но все было тщетно.
В конце июня 2022 контракт Дринкуотера с "Челси" истек. За прошедший с тех пор год с небольшим Данни так и не нашел себе клуб, сегодня объявив, что он вешает бутсы на гвоздь.
"Я бы просто хотел объявить о своем уходе из профессионального футбола. Наверно, это давно назревало, учитывая последний год, но я думаю, теперь настало время объявить об этом официально".
"Я не думал, что это будет сложно для меня, но говорить это — как задеть больной нерв", — цитирует Дринкуотера Daily Star.
Добавим, за сборную Англии Дринкуотер сыграл три матча.
30.10.2023 13:00
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лучший ПЗЩ в истории синей помойки
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будет больше времени проводить с бутылкой теперь...
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Если пьянка мешает работе, то ну ее накуй эту работу.
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Топарь нереальный!!!
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05.08.2017 17:02 #
sellman
А ЛФК со шкуры середняка и не вылазил ни разу
ахахахахахаа
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Источник: http://fapl.ru/posts/56502/?c=1
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01.08.2017 09:53 #
bezviz
псж - покупают неймара
барса - дибалу
сити - пол состава монако
реал - мбаппе
милан - бонуччи
Челси - Морату
и только мю, самый богатый и прибыльный клуб мира, покупает по завышенным ценам средняка с лишним весом из эвертона, старого и не нужного серба за 40 и нонейма из португальской лиги за 42
чет ору с этих богачей))
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01.08.2017 11:20 #
mickey
Я тут бро, буду из тебя зомбированного пенса выгонять))) Лукаку уже больше атлетичного Мораты сделал, ты же по предсезонке игроков оцениваешь))) переплатили в 2 раза рыночной стоимости за Испанца) поэтому не открывай рта про трансфер Ромелу) Возраст для опорника только +, вспомни если сможешь, лучших опорников и их возраст))) покоя тебе не даёт лига, а нонеймов из Франции за 50 эт норм, ты смешной)))
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Источник: http://fapl.ru/posts/56414/?c=1
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Легенда!
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легенда челсе, реинкарнация лампарта я считаю
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