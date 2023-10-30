Дринкуотер завершил игровую карьеру

Данни Дринкуотер Бывший полузащитник "Челси" и "Лестера" Данни Дринкуотер завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.

Главным достижением в карьере Дринкуотера стало завоевание титула Премьер-Лиги с "Лестером" в 2016 году.

Сотворив ту сенсацию с командой Клаудио Раньери, спустя год Данни перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов, воссоединившись на "Стэмфорд Бридж" со своим партнером по "Лестеру" Нголо Канте.

И если Канте отлично вписался в игру "Челси", то Дринкуотер в лондонской команде совершенно не прижился.

"Челси" пытался помочь Дринкуотеру, направляя того в аренду в "Бернли", "Астон Виллу", турецкую "Касымпашу" и "Рединг", но все было тщетно.

В конце июня 2022 контракт Дринкуотера с "Челси" истек. За прошедший с тех пор год с небольшим Данни так и не нашел себе клуб, сегодня объявив, что он вешает бутсы на гвоздь.

"Я бы просто хотел объявить о своем уходе из профессионального футбола. Наверно, это давно назревало, учитывая последний год, но я думаю, теперь настало время объявить об этом официально".

"Я не думал, что это будет сложно для меня, но говорить это — как задеть больной нерв", — цитирует Дринкуотера Daily Star.

Добавим, за сборную Англии Дринкуотер сыграл три матча.


Метки Дринкуотер, Лестер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 936

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 30.10.2023 13:54 # bangladesh
    лучший ПЗЩ в истории синей помойки

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  2. largo-winch 30.10.2023 13:42 # largo-winch
    будет больше времени проводить с бутылкой теперь...

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  3. ray-black 30.10.2023 13:33 # ray-black
    Если пьянка мешает работе, то ну ее накуй эту работу.

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  4. skydreams 30.10.2023 13:20 # skydreams
    Топарь нереальный!!!

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  5. narcot 30.10.2023 13:15 # narcot
    05.08.2017 17:02 #
    sellman

    А ЛФК со шкуры середняка и не вылазил ни разу

    ахахахахахаа
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    Источник: http://fapl.ru/posts/56502/?c=1

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  6. narcot 30.10.2023 13:14 # narcot
    01.08.2017 09:53 #
    bezviz

    псж - покупают неймара
    барса - дибалу
    сити - пол состава монако
    реал - мбаппе
    милан - бонуччи
    Челси - Морату

    и только мю, самый богатый и прибыльный клуб мира, покупает по завышенным ценам средняка с лишним весом из эвертона, старого и не нужного серба за 40 и нонейма из португальской лиги за 42

    чет ору с этих богачей))
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    01.08.2017 11:20 #
    mickey

    Я тут бро, буду из тебя зомбированного пенса выгонять))) Лукаку уже больше атлетичного Мораты сделал, ты же по предсезонке игроков оцениваешь))) переплатили в 2 раза рыночной стоимости за Испанца) поэтому не открывай рта про трансфер Ромелу) Возраст для опорника только +, вспомни если сможешь, лучших опорников и их возраст))) покоя тебе не даёт лига, а нонеймов из Франции за 50 эт норм, ты смешной)))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/56414/?c=1

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  7. chelsea88 30.10.2023 13:12 # chelsea88
    Легенда!

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  8. arsenverim 30.10.2023 13:09 # arsenverim
    легенда челсе, реинкарнация лампарта я считаю

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