Бывший полузащитник "Челси" и "Лестера" Данни Дринкуотер завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.

Главным достижением в карьере Дринкуотера стало завоевание титула Премьер-Лиги с "Лестером" в 2016 году.



Сотворив ту сенсацию с командой Клаудио Раньери, спустя год Данни перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов, воссоединившись на "Стэмфорд Бридж" со своим партнером по "Лестеру" Нголо Канте.



И если Канте отлично вписался в игру "Челси", то Дринкуотер в лондонской команде совершенно не прижился.



"Челси" пытался помочь Дринкуотеру, направляя того в аренду в "Бернли", "Астон Виллу", турецкую "Касымпашу" и "Рединг", но все было тщетно.



В конце июня 2022 контракт Дринкуотера с "Челси" истек. За прошедший с тех пор год с небольшим Данни так и не нашел себе клуб, сегодня объявив, что он вешает бутсы на гвоздь.



"Я бы просто хотел объявить о своем уходе из профессионального футбола. Наверно, это давно назревало, учитывая последний год, но я думаю, теперь настало время объявить об этом официально".



"Я не думал, что это будет сложно для меня, но говорить это — как задеть больной нерв", — цитирует Дринкуотера Daily Star.



Добавим, за сборную Англии Дринкуотер сыграл три матча.