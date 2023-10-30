"Рома" готова обменять Абрахэма на Лукаку

"Рома" готова предложить своего нападающего Тэмми Абрахэма "Челси" в обмен на возможность оставить Ромелу Лукаку у себя.

Сезон 2023/24 Лукаку проводит за "Рому" на правах аренды из "Челси", забив восемь голов в 11 матчах.



Это арендное соглашение не предусматривает опции выкупа, однако "Челси" заранее договорился с Ромелу, что тот будет доступен для трансфера следующим летом за 37 миллионов фунтов.



Как сообщает Calciomercato, "Рома" хочет сохранить Лукаку, но надеется избежать выплаты указанной суммы, предложив "Челси" обменять 30-летнего бельгийца на 26-летнего Абрахэма.



Как раз у "Челси" "Рома" и приобрела Абрахэма в 2021 году. Тэмми забил 27 голов в своем дебютном итальянском сезоне, но во втором отличился только девять раз, а в самой концовке получил травму крестообразных связок колена и отсутствует до сих пор.



Добавим, Абрахэм является продуктом академии "Челси". За свои полтора сезона в качестве игрока первой команды "синих" Тэмми забил 30 голов.