"Челси" ищет центрального защитника

Маурисио Почеттино "Челси" планирует приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно или по окончании этого сезона.

Только минувшим летом "Челси" укрепил центр обороны с помощью Акселя Дисаси, приглашенного из "Монако" за 38.8 млн. фунтов. Вдобавок вернулся после сезона аренды в "Брайтоне" Леви Колуилл, сразу влившись в стартовый состав "синих".

Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что в 2024 году "Челси" собирается подписать еще одного центрального защитника, и это второй большой приоритет команды Маурисио Почеттино на трансферном рынке после приглашения проверенного нападающего.

Романо уточняет, что центральный защитник нужен и "Манчестер Юнайтед". Оба гранда Премьер-Лиги ищут варианты по всей Европе.

К покупке центрального защитника "Челси" подталкивает возраст Тиаго Силвы и вероятное расставание с Трево Чалобой в январе.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. quickelf 30.10.2023 12:07 # quickelf
    Будут искать по всей Европе, а все скатится как всегда к двум или трем именам! Больше же футболистов нет

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  2. chelsea88 30.10.2023 11:02 # chelsea88
    Вратаря ищите, глупцы. С этим днищем в воротах каши не сваришь.

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