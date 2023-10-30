"Челси" ищет центрального защитника
"Челси" планирует приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно или по окончании этого сезона.
Только минувшим летом "Челси" укрепил центр обороны с помощью Акселя Дисаси, приглашенного из "Монако" за 38.8 млн. фунтов. Вдобавок вернулся после сезона аренды в "Брайтоне" Леви Колуилл, сразу влившись в стартовый состав "синих".
Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что в 2024 году "Челси" собирается подписать еще одного центрального защитника, и это второй большой приоритет команды Маурисио Почеттино на трансферном рынке после приглашения проверенного нападающего.
Романо уточняет, что центральный защитник нужен и "Манчестер Юнайтед". Оба гранда Премьер-Лиги ищут варианты по всей Европе.
К покупке центрального защитника "Челси" подталкивает возраст Тиаго Силвы и вероятное расставание с Трево Чалобой в январе.
30.10.2023 11:00
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Будут искать по всей Европе, а все скатится как всегда к двум или трем именам! Больше же футболистов нет
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Вратаря ищите, глупцы. С этим днищем в воротах каши не сваришь.
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