Эмери уверен, что "Вилла" сможет побороться за попадание в топ-4

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что его команде по силам побороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Вилла" оформила свою 12-ю подряд домашнюю победу в Премьер-Лиге, одолев "Лутон" со счетом 3:1. Это позволило команде Эмери оказаться всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.



В этом сезоне "Вилла" потерпела только два поражения, уступив "Ньюкаслу" и "Ливерпулю", и Эмери, чтобы его команда научилась тягаться с такого рода соперниками.



"Ты должен быть очень требовательным к себе и сосредоточенным на каждом матче".



"Мы выигрываем матчи, потому что мы очень сосредоточены, мы очень требовательны в своей оборонительной структуре, мы пытаемся создать команду с высокой самоотдачей".



"Мы находимся в компании семи других команд, которые последовательно демонстрируют свою мощь. Но если мы будем трудиться таким же образом, придерживаясь своих принципов, оставаясь требовательными и сильными, тогда мы, конечно, сможем прибавить и продолжим улучшать свое положение в таблице".



"Я хочу, чтобы мы выходили на каждый матч сосредоточенными, тщательно подготовленными и требовательными".



"Мы играли против "Ливерпуля" и "Ньюкасла", и они оказались лучше нас. Когда мы проиграли "Ливерпулю" и "Ньюкаслу", я сказал игрокам, что хочу сократить эту дистанцию, которую мы увидели между нашими командами", — цитирует Эмери The Independent.