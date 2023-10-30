Эмери уверен, что "Вилла" сможет побороться за попадание в топ-4
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что его команде по силам побороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
В минувшее воскресенье "Вилла" оформила свою 12-ю подряд домашнюю победу в Премьер-Лиге, одолев "Лутон" со счетом 3:1. Это позволило команде Эмери оказаться всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.
В этом сезоне "Вилла" потерпела только два поражения, уступив "Ньюкаслу" и "Ливерпулю", и Эмери, чтобы его команда научилась тягаться с такого рода соперниками.
"Ты должен быть очень требовательным к себе и сосредоточенным на каждом матче".
"Мы выигрываем матчи, потому что мы очень сосредоточены, мы очень требовательны в своей оборонительной структуре, мы пытаемся создать команду с высокой самоотдачей".
"Мы находимся в компании семи других команд, которые последовательно демонстрируют свою мощь. Но если мы будем трудиться таким же образом, придерживаясь своих принципов, оставаясь требовательными и сильными, тогда мы, конечно, сможем прибавить и продолжим улучшать свое положение в таблице".
"Я хочу, чтобы мы выходили на каждый матч сосредоточенными, тщательно подготовленными и требовательными".
"Мы играли против "Ливерпуля" и "Ньюкасла", и они оказались лучше нас. Когда мы проиграли "Ливерпулю" и "Ньюкаслу", я сказал игрокам, что хочу сократить эту дистанцию, которую мы увидели между нашими командами", — цитирует Эмери The Independent.
30.10.2023 10:00
Просмотров: 710
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
>>В этом сезоне "Вилла" потерпела только два поражения, уступив "Ньюкаслу" и "Ливерпулю", и Эмери, чтобы его команда научилась тягаться с такого рода соперниками.
И как это предложение понимать?
(ответить)
В любом случае будет выше шпор, скама и пенсов
(ответить)
Со Стиви боролись бы за чемпионство, но заняли 15ое место
(ответить)
Михуил опять собрал парочку дегенератов заголовком. Пидорги даже не читают, что спизднул емери, и оставляют свои жалкие потуги аля пёрнли, а Ебайло и рад трафику.
(ответить)
Красавчик! С Джерардом болтались бы сейчас в середине таблицы... чемпионшипа!
(ответить)
Какой же долбаеб. Тренирует команду АПЛ и не знает, что со следующего сезона 5 мест в ЛЧ. Понабирают по обьявлению...
Я бы ещё проверил знает ли Почетино, что такое ЛЧ вообще. А то мало ли.
(ответить)
разве для лч не 5 мест?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий