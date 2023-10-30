Эмери уверен, что "Вилла" сможет побороться за попадание в топ-4

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что его команде по силам побороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Вилла" оформила свою 12-ю подряд домашнюю победу в Премьер-Лиге, одолев "Лутон" со счетом 3:1. Это позволило команде Эмери оказаться всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.

В этом сезоне "Вилла" потерпела только два поражения, уступив "Ньюкаслу" и "Ливерпулю", и Эмери, чтобы его команда научилась тягаться с такого рода соперниками.

"Ты должен быть очень требовательным к себе и сосредоточенным на каждом матче".

"Мы выигрываем матчи, потому что мы очень сосредоточены, мы очень требовательны в своей оборонительной структуре, мы пытаемся создать команду с высокой самоотдачей".

"Мы находимся в компании семи других команд, которые последовательно демонстрируют свою мощь. Но если мы будем трудиться таким же образом, придерживаясь своих принципов, оставаясь требовательными и сильными, тогда мы, конечно, сможем прибавить и продолжим улучшать свое положение в таблице".

"Я хочу, чтобы мы выходили на каждый матч сосредоточенными, тщательно подготовленными и требовательными".

"Мы играли против "Ливерпуля" и "Ньюкасла", и они оказались лучше нас. Когда мы проиграли "Ливерпулю" и "Ньюкаслу", я сказал игрокам, что хочу сократить эту дистанцию, которую мы увидели между нашими командами", — цитирует Эмери The Independent.


Метки Астон Вилла, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 30.10.2023 11:39 # suddenly
    >>В этом сезоне "Вилла" потерпела только два поражения, уступив "Ньюкаслу" и "Ливерпулю", и Эмери, чтобы его команда научилась тягаться с такого рода соперниками.

    И как это предложение понимать?

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  2. beatles-red 30.10.2023 10:51 # beatles-red
    В любом случае будет выше шпор, скама и пенсов

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  3. shakur 30.10.2023 10:46 # shakur
    Со Стиви боролись бы за чемпионство, но заняли 15ое место

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  4. g3ndalf 30.10.2023 10:36 # g3ndalf
    Михуил опять собрал парочку дегенератов заголовком. Пидорги даже не читают, что спизднул емери, и оставляют свои жалкие потуги аля пёрнли, а Ебайло и рад трафику.

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  5. quickelf 30.10.2023 10:20 # quickelf
    Красавчик! С Джерардом болтались бы сейчас в середине таблицы... чемпионшипа!

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  6. burnley 30.10.2023 10:15 # burnley
    Какой же долбаеб. Тренирует команду АПЛ и не знает, что со следующего сезона 5 мест в ЛЧ. Понабирают по обьявлению...

    Я бы ещё проверил знает ли Почетино, что такое ЛЧ вообще. А то мало ли.

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  7. wilegend 30.10.2023 10:07 # wilegend
    разве для лч не 5 мест?

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