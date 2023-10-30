Гвардиола не ожидал, что между "Сити" и "Юнайтед" будет такая пропасть

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не ожидал, что между его клубом и "Манчестер Юнайтед" установится такая пропасть, когда брался за свою работу в 2016 году.

Накануне "Сити" уверенно выиграл дерби Манчестера на "Олд Траффорд" со счетом 0:3 и теперь имеет девять очков преимущества над "Юнайтед" в таблице Премьер-Лиге.



С момента своего назначения Гвардиола превратил "Сити" в доминирующую силу не только над соседями, но и над всеми остальными в Премьер-Лиге, завоевав пять из шести последних титулов.



Только со старта прошлого сезона "горожане" завоевали четыре больших трофея — столько же у "красных дьяволов" за все время после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию 10 лет назад, и для Гвардиолы это несколько неожиданно.



"Я знаю, чего добились бы. Я не знаю, чего добился "Манчестер Юнайтед", потому что меня нет там. Но, если честно, я не ожидал этого. Я пришел сюда одновременно с приходом (в МЮ) Жозе Моуриньо, Ибрагимовича. К ним пришли игроки самого, самого уровня, Лукаку..."



"Я много раз говорил, что все мы движемся в одном направлении: президент, исполнительный директор, спортивный директор и игроки. Что бы ни случилось, мы движемся в одном направлении".



"Конечно, мы совершаем ошибки. Когда мы проигрываем или возникает какая-нибудь нехорошая ситуация, мы не виним друг друга. "Это нормально, мы прибавим. Давайте разберемся, что произошло. Соперник стал лучше, мы стали хуже? Давайте найдем решение". Это мило".



"Так мы ведем свои дела с первого дня. В свой первый сезон я не побеждал. Я не чувствовал недовольства своего президента, абсолютно нет. Он безусловно меня поддерживал. Помню, когда мы проиграл "Челси" в своем первом финале Лиги Чемпионов, я был опустошен. И президент сказал мне: "Рано или поздно мы выиграем финал. Что нам нужно сделать лучше? Давай, за дело".



"Клуб полагается на меня, а игроки знают, что я полагаюсь на них. Мы не впадаем в эйфорию, когда побеждаем, и мы не бываем чересчур драматичны, когда проигрываем. "Окей, это футбольный матч, и что мы должны сделать, чтобы играть его лучше?" Поэтому, как я думаю, организация этого клуба так стабильна", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.