"Арсенал" хочет купить Гехи

"Арсенал" заинтересован в приобретении центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи следующим летом.

С момента своего перехода из "Челси" за 18 миллионов фунтов два года назад Гехи сыграл 91 матч за "Пэлас" и заслужил репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.



В предыдущие недели и месяцы Гехи сватали в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и даже назад в "Челси", однако The Sun ожидает, что аукцион за 23-летнего англичанина начнется только после окончания этого сезона.



И "Арсенал" намерен сделать все возможное, чтобы заполучить Гехи, который обещает стать рекордной продажей в истории клуба с "Селхерст Парк", превзойдя трансфер Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" за 50 млн. фунтов.