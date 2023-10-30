"Арсенал" хочет купить Гехи
"Арсенал" заинтересован в приобретении центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи следующим летом.
С момента своего перехода из "Челси" за 18 миллионов фунтов два года назад Гехи сыграл 91 матч за "Пэлас" и заслужил репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.
В предыдущие недели и месяцы Гехи сватали в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и даже назад в "Челси", однако The Sun ожидает, что аукцион за 23-летнего англичанина начнется только после окончания этого сезона.
И "Арсенал" намерен сделать все возможное, чтобы заполучить Гехи, который обещает стать рекордной продажей в истории клуба с "Селхерст Парк", превзойдя трансфер Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" за 50 млн. фунтов.
30.10.2023 08:00
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Последние комментарии:
слишком маленький для цз (180 см)
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Не-не, Арсенал хочет купить грехи
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Наверное они прочитали не Гехи а Геи поэтому сразу захотели купить.
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