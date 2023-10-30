"Арсенал" хочет купить Гехи

Марк Гехи "Арсенал" заинтересован в приобретении центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи следующим летом.

С момента своего перехода из "Челси" за 18 миллионов фунтов два года назад Гехи сыграл 91 матч за "Пэлас" и заслужил репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.

В предыдущие недели и месяцы Гехи сватали в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и даже назад в "Челси", однако The Sun ожидает, что аукцион за 23-летнего англичанина начнется только после окончания этого сезона.

И "Арсенал" намерен сделать все возможное, чтобы заполучить Гехи, который обещает стать рекордной продажей в истории клуба с "Селхерст Парк", превзойдя трансфер Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" за 50 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Гехи, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 637

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Последние комментарии:




  1. blueswin 30.10.2023 09:36 # blueswin
    слишком маленький для цз (180 см)

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  2. apl-nash 30.10.2023 09:33 # apl-nash
    Не-не, Арсенал хочет купить грехи

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  3. superglor 30.10.2023 08:03 # superglor
    Наверное они прочитали не Гехи а Геи поэтому сразу захотели купить.

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