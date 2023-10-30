Коул не понимает, почему "Челси" отверг Лукаку

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул выразил недоумение, почему "синие" отказались от Ромелу Лукаку, имея такие большие проблемы в нападении.

Забитые голы давались "Челси" с трудом еще в прошлом сезоне, и в этом ситуация остается плачевной, в чем можно было убедиться во время поражения 0:2 от "Брентфорда" в минувшую субботу.



Команда Маурисио Почеттино забила только 13 голов в 10 матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая сразу четыре против "Бернли". И Коул не понимает, как в этой ситуации лондонцы могли сослать Лукаку в аренду.



"Вокруг этого клуба большая шумиха, но в конце концов факт в том, что мы не можем забивать голы".



"Несмотря на все свои недостатки, Ромелу Лукаку был к их услугам. Он добивался успеха в "Интере", он забивал голы за "Эвертон" и "Вест Бромвич" в этой стране, так почему бы ему не забивать за "Челси"? Что с ним не так?"



"Сейчас он забивает за "Рому". Поэтому нам нужно посмотреть на себя и понять, что не так с этим клубом в данный момент. Состав не выглядит сбалансированным, но в этом клубе также есть нечто фундаментально неправильное", — сообщил Коул TNT Sports.