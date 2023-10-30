Тен Хаг — о поражении от "Сити": "Пенальти изменил игру"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что переломным моментом дерби против "Манчестер Сити" стал пенальти.

Именно пенальти на 26-й минуте позволил Эрлингу Холанду открыть счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", положив начало разгрому "Юнайтед" (0:3).



Тен Хаг считает, что в остальном "красные дьяволы" почти не уступили "Сити" и вполне могли побеждать своих соседей, как победили в январе этого года (2:1).



"Когда смотришь первый тайм, то видишь, что это была упорная борьба, и только пенальти изменил игру. Но даже после этого мы могли отыграться с помощью удара Скотта Мактоминея прямо перед перерывом".



"Если судить по моментам, то это была очень упорная борьба, как и в предыдущих матчах против них: в финале Кубка Англии и в январе. Поэтому мы могли выиграть все три, такая вероятность существовала".



"Если вы посмотрите, то увидите, что все три матча против них мы сыграли очень хорошо", — цитирует Тег Хага The Guardian.