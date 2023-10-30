Рой Кин: "Я бы лишил Фернандеша капитанства"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага забрать капитанскую повязку у полузащитника Бруну Фернандеша.

Фернандеш носил повязку "Юнайтед" на протяжении большей части прошлого сезона, а на старте этого был утвержден постоянным капитаном команды, сменив в этой роли защитника Харри Магуайра.



Однако во время поражения 0:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье Кин в очередной раз убедился, что Фернандеш — никудышный капитан.



"Понаблюдав за ним сегодня снова, я бы лишил его капитанства. 100 процентов".



"Знаю, это большое решение, и они уже изменили капитана, лишив повязки Магуайра, но Фернандеш не из того теста, чтобы быть капитаном".



"Несомненно, он талантливый игрок. Но сегодня я видел его нытье, его стоны и постоянно вскинутые вверх руки. Мы обсуждали это уже много раз, во время выезда к "Ливерпулю" в прошлом сезоне было то же самое".



"Это действительно неприемлемо. После увиденного нами сегодня я бы лишил его капитанства".



"Нужно с чего-то начать. Мы много говорим о том, с чего начать решать проблемы: с тренера, с руководства. Я бы начал с этого, потому что тренер в состоянии сменить капитана".



"Фернандеш — великолепный футболист, но с точки зрения капитанского материала он является обратным тому, что я бы хотел видеть в капитане", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.