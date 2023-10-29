Гвардиола: "Бернарду Силва незаменим"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил вклад полузащитника Бернарду Силвы в победу 0:3 над "Манчестер Юнайтед".

И хотя главным действующим лицом воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" стал оформивший дубль Эрлинг Холанд, Силва тоже сделал важный вклад в этот результат.



Именно с блестящей передачи Силвы на 49-й минуте Холанд забил свой второй гол, после которого "Юнайтед" уже практически не сопротивлялся, и в общении с прессой Гвардиола не стал скупиться на похвалу в адрес португальца.



"Я всегда приезжаю сюда с хорошим предчувствием, игроки всегда стараются здесь изо всех сил. Долгое время они превосходили нас при сэре Алексе Фергюсоне, но мы изменили эту тенденцию, особенно на выезде".



"Я могу 10 минут разговаривать о том, что Бернарду делает для нашей команды. Он превосходен во всех отношениях. Мы обожаем его".



"Он скромный парень, и каждый в раздевалке любит его. Нам было страшно от того, что мы можем потерять его. Он незаменим. Каждый раз, когда он приезжает на "Олд Траффорд", он играет очень хорошо".



"Моей жене исполняется 50 сегодня. Игроки преподнесли ей потрясающий подарок. Уверен, она будет так рада", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.