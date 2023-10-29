Невилл: "Я бы удалил Антони"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони заслуживал удаления в концовке проигранного дерби против "Манчестер Сити" (0:3).
Выйдя на замену на 86-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", Антони запомнился лишь стычкой со своим визави из "Сити" Жереми Доку.
Невилл находит поведение Антони в этой ситуации позорным и считает, что рефери Пол Тирни, показав желтую карточку, пожалел 23-летнего бразильца.
"Доку абсолютно прав. Антони просто полез на него. "Юнайтед" утратил дисциплину. Это абсолютно нелепо, я бы просто удалил его. Антони повел себя абсолютно нелепо, это позор", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
29.10.2023 22:00
Просмотров: 724
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нелепый грубиян
(ответить)
Абсолютный бездарь что он, что Санчо. На поле и вне его. При этом ведут себя как истеричные девочки, а не профессиональные футболисты по 80 миллионов каждый с зарплатой раза в четыре выше чем у Мэддисона из "ТТХ". Во что превратился МЮ за эти 10 лет не передать словами. Если прошлый сезон еще вселил слабую надежду, то этот можно досрочно заканчивать за пределами четверки и невыходом из группы в ЛЧ. Даже виноватых не хочется искать. Ощущение, что в клубе плохо работает абсолютно все. От протекающих туалетов на которые еще жаловался Роналду, до трансферной политики когда подписывают за 70 млн. игроков, целый год ходивших пешком в надежде, что в команде без стиля и мысли он внезапно должен будет раскрыться. Единственное где все хорошо – дивиденды Глейзеров и растущий долг клуба.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий