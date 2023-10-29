Невилл: "Я бы удалил Антони"

Антони и Жереми Доку Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони заслуживал удаления в концовке проигранного дерби против "Манчестер Сити" (0:3).

Выйдя на замену на 86-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", Антони запомнился лишь стычкой со своим визави из "Сити" Жереми Доку.

Невилл находит поведение Антони в этой ситуации позорным и считает, что рефери Пол Тирни, показав желтую карточку, пожалел 23-летнего бразильца.

"Доку абсолютно прав. Антони просто полез на него. "Юнайтед" утратил дисциплину. Это абсолютно нелепо, я бы просто удалил его. Антони повел себя абсолютно нелепо, это позор", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Антони, видео, Доку, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2023 22:00

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  1. sisyazavr 29.10.2023 22:28 # sisyazavr
    Нелепый грубиян

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  2. empry 29.10.2023 22:10 # empry
    Абсолютный бездарь что он, что Санчо. На поле и вне его. При этом ведут себя как истеричные девочки, а не профессиональные футболисты по 80 миллионов каждый с зарплатой раза в четыре выше чем у Мэддисона из "ТТХ". Во что превратился МЮ за эти 10 лет не передать словами. Если прошлый сезон еще вселил слабую надежду, то этот можно досрочно заканчивать за пределами четверки и невыходом из группы в ЛЧ. Даже виноватых не хочется искать. Ощущение, что в клубе плохо работает абсолютно все. От протекающих туалетов на которые еще жаловался Роналду, до трансферной политики когда подписывают за 70 млн. игроков, целый год ходивших пешком в надежде, что в команде без стиля и мысли он внезапно должен будет раскрыться. Единственное где все хорошо – дивиденды Глейзеров и растущий долг клуба.

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