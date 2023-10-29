Невилл: "Я бы удалил Антони"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони заслуживал удаления в концовке проигранного дерби против "Манчестер Сити" (0:3).

Выйдя на замену на 86-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", Антони запомнился лишь стычкой со своим визави из "Сити" Жереми Доку.



Невилл находит поведение Антони в этой ситуации позорным и считает, что рефери Пол Тирни, показав желтую карточку, пожалел 23-летнего бразильца.



"Доку абсолютно прав. Антони просто полез на него. "Юнайтед" утратил дисциплину. Это абсолютно нелепо, я бы просто удалил его. Антони повел себя абсолютно нелепо, это позор", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.



