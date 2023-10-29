Клопп: "Мы должны быть сражаться ради Диаса"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что трагедия в семье Луиса Диаса придала его команде мотивацию на матч против "Ноттингем Форест".

За считанные часы до воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" стало известно, что родители Диаса были похищены в Колумбии. Полиции уже удалось вернуть мать Луиса, но поиски отца продолжаются.



Клопп признается, что пришедшие из Колумбии новости осложнили подготовку "Ливерпуля" к матчу. В то же время партнеры по команде хотели поддержать Диаса, в итоге сделав это с помощью победы 3:0.



"Как ты можешь серьезно отнестись к футбольному матчу, когда случается подобное? Это очень сложно. Я никогда не сталкивался с подобным в своей жизни".



"Футбол всегда был моим безопасным местом. Я мог здесь спрятаться как игрок и как тренер. На протяжении 90 с лишним минут ты можешь сосредоточиться только на игре".



"В его случае это было невозможно, абсолютно невозможно. Поэтому для нас было ясно, что матч приобретает дополнительный смысл — мы должны быть сражаться ради Лучо".



"Это была самая сложная подготовка к матчу в моей жизни. Ты не ожидаешь подобного, ты не готовишься к подобному. Я не хочу преувеличивать важность матча, но мы определенно должны были постараться помочь Лучо, дав бой".



"Мы бессильны в этой ситуации, и мы лишь могли сражаться ради Лучо. Это парни и сделали".



"Затем парни вытащили его футболку, и я не был на 100 процентов готов к этому, если честно. Это было очень трогательно, но и удивительно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.