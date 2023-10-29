"Сити" на классе выиграл дерби Манчестера
Дубль и результативная передача Эрлинга Холанда обеспечили "Манчестер Сити" уверенную победу в гостях у соседей из "Манчестер Юнайтед" — 0:3.
По сравнению с победой 1:0 над "Копенгагеном" во вторник в стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения. Вместо Рафаэля Варана, Серхио Регилона и Антони появились Джонни Эванс, Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен. Каземиро к воскресенью поправиться не успел.
В старт "горожан" вернулись Йошко Гвардиол, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Фил Фоден и Хулиан Альварес.
"Юнайтед" бодро начал матч, но на седьмой минуте едва не пропустил. Голкипер хозяев Андре Онана отразил удар Фодена головой и не позволил Эрлингу Холанду сыграть на добивании.
Вскоре "Сити" обозначил свое преимущество, а в середине первого тайма заработал пенальти. Система VAR подтвердила, что Расмус Хейлунд фолил на Родри, и Холанд с 11-метровой отметки переиграл Онана — 0:1.
На 31-й минуте Хейлунд получил возможность исправиться, выйдя один на один. Однако Расмус упустил правильный момент, чтобы пробить, а когда все же смог нанести удар, то сделал это с края штрафной и неточно.
Далее игра шла с небольшим преимуществом "горожан", но без моментов.
Незадолго до ухода команд на перерыв "дьяволы" огрызнулись выстрелом Скотта Мактоминея с границы штрафной — Эдерсон выручил свою команду. Онана ответил на это спасением после удара головой Холанда в упор.
На 49-й минуте Холанду предоставилась еще одна возможность пробить головой, и на сей раз Эрлинг не оставил Онана шансов на спасение — 0:2.
"Юнайтед" на удивление пассивно вел себя после второго пропущенного гола. "Сити", как казалось, контролирует ситуацию.
Хозяева встрепенулись на 69-й минуте, когда Маркус Рэшфорд технично принял мяч в штрафной после заброса верхом и пробил, но слегка не попал в дальний угол ворот.
На 71-й минуте Холанд в очередной раз схлестнулся с Онана, однако Андре вовремя вышел навстречу и лицом отразил удар Эрлинга.
На 80-й минуте надежды "дьяволов" вернуться в игру были окончательно перечеркнуты. Онана отразил дальний удар Родри, но мяч отскочил к Холанду, который тут же сделал пас к воротам в ногу Фодену — 0:3.
В концовке матча хозяева уже не сопротивлялись, даже не попытавшись размочить счет.
"Юнайтед" показал крайне беззубый футбол после второго пропущенного мяча, наиграв лишь на момент Рэшфорда. Назначение пенальти выглядит спорным, но победа "Сити" не вызывает никаких вопросов.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
29.10.2023 20:30
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обзор токо шо глянул мю-мс))))))
а за что пенку дали ?) ахахах это че еще за прикол? тем более в апл...это че шейк уже корпус судейские занес немножк?)
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акаша жоская
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Ну среди дегестанев нобелевских лауреатов не много, но бегать за самолетами с евреями)))
Национальный состав правительства РФ.
1. Премьер правительства РФ - Михаил Мишустин - ЕВРЕЙ;
2. Председатель Совета Безопасности РФ - Дмитрий Анатольевич Медведев ( Мендель) - ЕВРЕЙ;
3. Председатель Совета Федерации РФ - Валентина Матвиенко - ЕВРЕЙКА;
4. Председатель Государственной Думы РФ - Вячеслав Володин - ЕВРЕЙ;
5. Вице-премьер Дворкович Аркадий - ЕВРЕЙ;
6. Первый заместитель Председателя Правительства РФ - Сергей Хлопонин - ЕВРЕЙ;
7. Первый заместитель Председателя Правительства РФ - Шувалов Игорь Иванович - ЕВРЕЙ;
8. Заместитель Председателя Правительства РФ - Козак Дмитрий Николаевич - ЕВРЕЙ;
9. Заместитель Председателя Правительства РФ - Сечин Игорь Иванович - ЕВРЕЙ;
10. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ - Кириенко (Израитель) Сергей Владиленович - ЕВРЕЙ;
11. Министр финансов - Антон Силуанов - ЕВРЕЙ;
12. Министр здравоохранения и социального развития - Голикова Татьяна Алексеевна - ЕВРЕЙКА;
13. Министр энергетики РФ - Шматко Сергей Иванович - ЕВРЕЙ;
14. Министр иностранных дел РФ - Лавров (Колонтарь) Сергей Викторович - армянский ЕВРЕЙ;
15. Министр регионального развития РФ - Басаргин Виктор Федорович - ЕВРЕЙ;
16. Министр связи и массовых коммуникаций РФ - Щёголев Игорь Олегович - ЕВРЕЙ;
17. Министр сельского хозяйства - Скрынник Елена Борисовна - ЕВРЕЙКА;
18. Министр образования и науки РФ - Фурсенко Андрей Александрович - ЕВРЕЙ;
19. Министр промышленности и торговли РФ - Христенко Виктор Борисович - ЕВРЕЙ;
20. Министр обороны РФ - Шойгу (Ривлин) Сергей Кужугетович - ЕВРЕЙ;
21. Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ - Мутко Виталий Леонтьевич - ЕВРЕЙ;
22. Министр транспорта РФ - Левитин Игорь Евгеньевич - ЕВРЕЙ;
23. Министр юстиции РФ - Коновалов Александр Владимирович - ЕВРЕЙ;
24. Патриарх Московский и всея Руси - Кирилл Гундяев - ЕВРЕЙ;
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пи3да спиритам
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ну заслужено
в финале за гладов
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Чмобилизация: дагестанские «мужчины» прячутся
Прилетели израильтяне: дагестанские «мужчины» хотят толпой загасить горстку людей
Это всё, что нужно знать о смелости обезьян
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чел на наге конечно в соло делает...но наверное не хватит(
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ебашат чуваки не по-детски)
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любая мразь , поддерживающая хамас и палестинцев должна приютить у себя дома семейку этих чумазых уепков. иначе это не скрепно и не по христиански.
палестина должна перестать существовать как и парашка.
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ща за 20мин закроют
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В Мачахкале цирк ))) Объясните им кто то что правительство раиси состоит из жидов на 90 процентов. Или лучше не надо, непонятно что вообще тогда будет )))
рашка страна пидорашка)
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китайцы фидеры как они дошли до финала?
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Челси это какули
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Миха, твое на классе началось с левого пенальти
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РФ — страна без власти
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Кстати, что евреи сделали дагам?)))))
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11 Челси 10 12
Источник: http://fapl.ru/posts/103672/?c=1
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Все понятно теперь. Еще одна обиженная вырусь
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Корни Урсулы фон дер Лейне найдены в России…
Знаете ли вы, что Урсула фон дер Ляйен - российская соотечественница, не помнящая своих корней? Могу я вам напомнить…
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (правительства ЕС), не только потомственная аристократка (что подтверждает приставка "фон дер"), но и, перефразируя товарища Саахова (фильм "Кавказская пленница"): "студентка, спортсменка, комсомолка - ведьма из ЦДС и просто красавица".
Ее характер, как и у Штирлица, "нордический, сдержанный, истинная арийка и примерная жена (семеро детей!), она не известна никакими порочащими ее связями".
Имя Урсула в переводе с кельтского означает "медвежонок", и Урсула всей своей жизнью доказала, что носит это имя по праву: у нее хватка медведя. 64-летняя фон дер Ляйен - первая женщина, занимающая высший пост в ЕС.
Это не первый раз, когда она становится первопроходцем: в 2013 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны Германии.
Для наших читателей интересны и русские корни Урсулы: отец Урсулы — Эрнст Альбрехт —был праправнуком бременского промышленника Людвига Кнопа, который вывел ткацкое производство в России на качественно иной уровень, обеспечив предприятия современными станками.
Таким образом по отцовской линии она является потомком "отца русского ситца" Льва Герасимовича Кнопа (он же уроженец Бремена Людвиг Кноп).В 1821 году в Бремене, Германия, родился человек, который сыграл важную роль в российской текстильной промышленности: Людвиг Кноп.
Кноп приехал в село Орехово Владимирской губернии (ныне Орехово-Зуево Московской области) молодым человеком, представляя английскую компанию "Джерси оф Манчестер", которая продавала оборудование для текстильных предприятий.
Именно тогда 20-летний Людвиг Кноп познакомился с Саввой Морозовым, 70-летним русским старообрядцем и основателем знаменитой династии. Разница в возрасте - полвека - не помешала им понять друг друга, тесно сотрудничать и продолжить дружбу, которая продолжалась два десятилетия до самой смерти Саввы Васильевича.
Постепенно немец Кноп стал видным представителем старообрядческой текстильной династии в России. Он изобрел целую сеть текстильных предприятий "под ключ": Он поставлял оборудование, открывал кредиты, привлекал английских мастеров для установки и сборки оборудования и обучал рабочих.
В 1852 году первый настоящий русский немецкий купец Лев (он же Людвиг) Герасимович Кноп открыл в Москве свою торговую компанию. Вскоре его хлопчатобумажные мануфактуры работали по всей России.
Одним из живых потомков Людвига Кнопа является президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Если бы не революция 1917 года, она могла бы стать директором прядильной фабрики в Иваново.
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https://www.youtube.com/watch?v=0VENFyAIjL0
Императоры!
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гладиаторы е6ут. изи возьмут инт
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