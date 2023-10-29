"Сити" на классе выиграл дерби Манчестера

Дубль и результативная передача Эрлинга Холанда обеспечили "Манчестер Сити" уверенную победу в гостях у соседей из "Манчестер Юнайтед" — 0:3.

По сравнению с победой 1:0 над "Копенгагеном" во вторник в стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения. Вместо Рафаэля Варана, Серхио Регилона и Антони появились Джонни Эванс, Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен. Каземиро к воскресенью поправиться не успел.



В старт "горожан" вернулись Йошко Гвардиол, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Фил Фоден и Хулиан Альварес.



"Юнайтед" бодро начал матч, но на седьмой минуте едва не пропустил. Голкипер хозяев Андре Онана отразил удар Фодена головой и не позволил Эрлингу Холанду сыграть на добивании.



Вскоре "Сити" обозначил свое преимущество, а в середине первого тайма заработал пенальти. Система VAR подтвердила, что Расмус Хейлунд фолил на Родри, и Холанд с 11-метровой отметки переиграл Онана — 0:1.



На 31-й минуте Хейлунд получил возможность исправиться, выйдя один на один. Однако Расмус упустил правильный момент, чтобы пробить, а когда все же смог нанести удар, то сделал это с края штрафной и неточно.



Далее игра шла с небольшим преимуществом "горожан", но без моментов.



Незадолго до ухода команд на перерыв "дьяволы" огрызнулись выстрелом Скотта Мактоминея с границы штрафной — Эдерсон выручил свою команду. Онана ответил на это спасением после удара головой Холанда в упор.



На 49-й минуте Холанду предоставилась еще одна возможность пробить головой, и на сей раз Эрлинг не оставил Онана шансов на спасение — 0:2.



"Юнайтед" на удивление пассивно вел себя после второго пропущенного гола. "Сити", как казалось, контролирует ситуацию.



Хозяева встрепенулись на 69-й минуте, когда Маркус Рэшфорд технично принял мяч в штрафной после заброса верхом и пробил, но слегка не попал в дальний угол ворот.



На 71-й минуте Холанд в очередной раз схлестнулся с Онана, однако Андре вовремя вышел навстречу и лицом отразил удар Эрлинга.



На 80-й минуте надежды "дьяволов" вернуться в игру были окончательно перечеркнуты. Онана отразил дальний удар Родри, но мяч отскочил к Холанду, который тут же сделал пас к воротам в ногу Фодену — 0:3.



В концовке матча хозяева уже не сопротивлялись, даже не попытавшись размочить счет.



"Юнайтед" показал крайне беззубый футбол после второго пропущенного мяча, наиграв лишь на момент Рэшфорда. Назначение пенальти выглядит спорным, но победа "Сити" не вызывает никаких вопросов.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче