Майк Эшли обсуждает покупку "Рединга"

Майк Эшли Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли ведет переговоры о покупке "Рединга" из Лиги Один.

По информации talkSPORT, в воскресенье делегация Эшли вылетела на вертолете в Беркшир, чтобы встретиться с китайскими владельцами "Рединга".

Последние два года "Рединг" находится в свободном падении, пережив трансферное эмбарго и снятие 16 очков за нарушения правил финансового фейр-плей.

Прямо сейчас "Рединг" располагается на самом дне Лиги Один, проиграв все свои матчи с сентября.

Добавим, в октябре 2021 Эшли продал "Ньюкасл" Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов. С тех пор Майк уже предпринимал попытки вернуться в футбол, рассматривая возможность покупки "Дерби" и "Чарльтона".


Метки Лига Один, Рединг, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2023 20:00

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