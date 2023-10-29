Майк Эшли обсуждает покупку "Рединга"

Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли ведет переговоры о покупке "Рединга" из Лиги Один.

По информации talkSPORT, в воскресенье делегация Эшли вылетела на вертолете в Беркшир, чтобы встретиться с китайскими владельцами "Рединга".



Последние два года "Рединг" находится в свободном падении, пережив трансферное эмбарго и снятие 16 очков за нарушения правил финансового фейр-плей.



Прямо сейчас "Рединг" располагается на самом дне Лиги Один, проиграв все свои матчи с сентября.



Добавим, в октябре 2021 Эшли продал "Ньюкасл" Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов. С тех пор Майк уже предпринимал попытки вернуться в футбол, рассматривая возможность покупки "Дерби" и "Чарльтона".