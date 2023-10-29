"Ливерпуль" одержал рутинную победу над "Форест"

Диогу Жота "Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 3:0, с помощью этой победы выразив поддержку Луису Диасу.

Из-за инцидента со своей семьей в Колумбии нападающий Луис Диас не попал в заявку "красных". Его место в старте занял Дарвин Нуньес.

В стартовый состав "лесников" вернулись защитники Ола Айна и Мусса Ниакате, заменив Харри Тоффоло и Криса Вуда.

"Форест" сразу же сел в глухую оборону и отдал мяч под контроль своему сопернику. "Ливерпуль" давил, но пробиться через частокол ног было непросто.

Одним из самых заметных игроков в составе хозяев был Нуньес, чья активность на 31-й минуте привела к голу. Голкипер гостей Мэтт Тернер отразил мощный удар Дарвина, но Диогу Жота тут же сыграл на добивании — 1:0. Свой гол португалец посвятил Диасу.

Спустя четыре минуты отличился и сам Нуньес, из пределов вратарской площади замкнув прострел Доминика Собослаи — 2:0.

В остатке первого тайма "красные" нанесли еще несколько опасных ударов, тогда как "лесникам" ответить было просто нечем.

После перерыва темп резко снизился, но преимущество "Ливерпуля" оставалось подавляющим — лишь атаки "красных" притупились.

Тем не менее, на 77-й минуте Тернер ошибся при игре за пределами своей штрафной, пытаясь прервать контратаку соперника, и Мохамед Салах получил возможность поразить пустые ворота — 3:0.

В остатке матча "Форест" лишь огрызнулся попаданием Энтони Эланги в перекладину. Уже в компенсированное время Коди Гакпо поразил ворота с пары метров после передачи Харви Эллиотта, но угодил в офсайд, поэтому четвертый гол хозяев не был засчитан.

"Ливерпуль" одержал комфортную победу, сделав результат еще в первом тайме. Ставка "Форест" на глухую оборону не сработала, за весь матч "лесники" ни разу не потревожили Алиссона.

"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2381

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Последние комментарии:




  1. memfis63 29.10.2023 20:27 # memfis63
    я так понял доку назвал антони хохлом

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  2. bembo 29.10.2023 20:25 # bembo
    ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД
    правда не знаю кто, ну пусть будет лГд, они няшки1

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  3. alexomck 29.10.2023 20:25 # alexomck
    Даже такой мертвый МЮ > Челси

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  4. barstreetboy 29.10.2023 20:24 # barstreetboy
    Чертила бразильское )))))))

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  5. palestine 29.10.2023 20:23 # palestine
    МЮ без Каземиро нуль

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  6. shearer1 29.10.2023 20:20 # shearer1
    Команда развивается... У МУму лучшая полузащита в лиге... Как и в Щельси...

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  7. felix-the-cat 29.10.2023 20:15 # felix-the-cat
    Маунт это любое дерьмо

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  8. barstreetboy 29.10.2023 20:13 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  9. kukuruzko 29.10.2023 20:12 # kukuruzko
    ФИЛЮША

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  10. b84 29.10.2023 20:09 # b84
    походу сити чемпик опять

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  11. kukuruzko 29.10.2023 20:04 # kukuruzko
    Моуринька с интером ебётся

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  12. kukuruzko 29.10.2023 20:03 # kukuruzko
    Пропустил. Норм гол?

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  13. bembo 29.10.2023 20:02 # bembo
    THE BATTLE BEGINS

    КРАСОТА
    ЕХАЕМ

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  14. bembo 29.10.2023 19:54 # bembo
    не деградирует ли команда при тен хааге? походу распиарен он люто был в свое время.
    травмы травмами, но у мю игры нету вообще. Правда её и не было

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  15. sausage 29.10.2023 19:46 # sausage
    Не, ну это пиздец! Команда, претендующая на приставку топ, так лоханутьсяне имеет права. Самый опасный нападающий АПЛ спокойно пробегается почти через всю штрафную без какого-либо внимания к себе, встаёт в свободную зону и всем похуй, никого рядом, никому нет дела до этой приметной шпалы в штрафной МЮ.

    (ответить)

  16. bembo 29.10.2023 19:43 # bembo
    магвая еванс линделол далот аххахаха
    амрабат ериксен)))

    сук это пздц)))

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  17. alexomck 29.10.2023 19:42 # alexomck
    Чарльтон знал и заранее подготовился

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  18. barstreetboy 29.10.2023 19:41 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  19. bembo 29.10.2023 19:38 # bembo
    полчаса, братишки....полчаса
    и начнется МЕСИВО

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  20. zheka000000 29.10.2023 19:33 # zheka000000
    на это можно смотреть вечно
    https://t.me/uniannet/115908

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