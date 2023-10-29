"Ливерпуль" одержал рутинную победу над "Форест"

"Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 3:0, с помощью этой победы выразив поддержку Луису Диасу.

Из-за инцидента со своей семьей в Колумбии нападающий Луис Диас не попал в заявку "красных". Его место в старте занял Дарвин Нуньес.



В стартовый состав "лесников" вернулись защитники Ола Айна и Мусса Ниакате, заменив Харри Тоффоло и Криса Вуда.



"Форест" сразу же сел в глухую оборону и отдал мяч под контроль своему сопернику. "Ливерпуль" давил, но пробиться через частокол ног было непросто.



Одним из самых заметных игроков в составе хозяев был Нуньес, чья активность на 31-й минуте привела к голу. Голкипер гостей Мэтт Тернер отразил мощный удар Дарвина, но Диогу Жота тут же сыграл на добивании — 1:0. Свой гол португалец посвятил Диасу.



Спустя четыре минуты отличился и сам Нуньес, из пределов вратарской площади замкнув прострел Доминика Собослаи — 2:0.



В остатке первого тайма "красные" нанесли еще несколько опасных ударов, тогда как "лесникам" ответить было просто нечем.



После перерыва темп резко снизился, но преимущество "Ливерпуля" оставалось подавляющим — лишь атаки "красных" притупились.



Тем не менее, на 77-й минуте Тернер ошибся при игре за пределами своей штрафной, пытаясь прервать контратаку соперника, и Мохамед Салах получил возможность поразить пустые ворота — 3:0.



В остатке матча "Форест" лишь огрызнулся попаданием Энтони Эланги в перекладину. Уже в компенсированное время Коди Гакпо поразил ворота с пары метров после передачи Харви Эллиотта, но угодил в офсайд, поэтому четвертый гол хозяев не был засчитан.



"Ливерпуль" одержал комфортную победу, сделав результат еще в первом тайме. Ставка "Форест" на глухую оборону не сработала, за весь матч "лесники" ни разу не потревожили Алиссона.



"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче