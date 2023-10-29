"Ливерпуль" одержал рутинную победу над "Форест"
"Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 3:0, с помощью этой победы выразив поддержку Луису Диасу.
Из-за инцидента со своей семьей в Колумбии нападающий Луис Диас не попал в заявку "красных". Его место в старте занял Дарвин Нуньес.
В стартовый состав "лесников" вернулись защитники Ола Айна и Мусса Ниакате, заменив Харри Тоффоло и Криса Вуда.
"Форест" сразу же сел в глухую оборону и отдал мяч под контроль своему сопернику. "Ливерпуль" давил, но пробиться через частокол ног было непросто.
Одним из самых заметных игроков в составе хозяев был Нуньес, чья активность на 31-й минуте привела к голу. Голкипер гостей Мэтт Тернер отразил мощный удар Дарвина, но Диогу Жота тут же сыграл на добивании — 1:0. Свой гол португалец посвятил Диасу.
Спустя четыре минуты отличился и сам Нуньес, из пределов вратарской площади замкнув прострел Доминика Собослаи — 2:0.
В остатке первого тайма "красные" нанесли еще несколько опасных ударов, тогда как "лесникам" ответить было просто нечем.
После перерыва темп резко снизился, но преимущество "Ливерпуля" оставалось подавляющим — лишь атаки "красных" притупились.
Тем не менее, на 77-й минуте Тернер ошибся при игре за пределами своей штрафной, пытаясь прервать контратаку соперника, и Мохамед Салах получил возможность поразить пустые ворота — 3:0.
В остатке матча "Форест" лишь огрызнулся попаданием Энтони Эланги в перекладину. Уже в компенсированное время Коди Гакпо поразил ворота с пары метров после передачи Харви Эллиотта, но угодил в офсайд, поэтому четвертый гол хозяев не был засчитан.
"Ливерпуль" одержал комфортную победу, сделав результат еще в первом тайме. Ставка "Форест" на глухую оборону не сработала, за весь матч "лесники" ни разу не потревожили Алиссона.
"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
29.10.2023 19:00
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Последние комментарии:
я так понял доку назвал антони хохлом
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ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД
правда не знаю кто, ну пусть будет лГд, они няшки1
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Даже такой мертвый МЮ > Челси
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Чертила бразильское )))))))
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МЮ без Каземиро нуль
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Команда развивается... У МУму лучшая полузащита в лиге... Как и в Щельси...
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Маунт это любое дерьмо
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КОРОЛИ!!!
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ФИЛЮША
(ответить)
походу сити чемпик опять
(ответить)
Моуринька с интером ебётся
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Пропустил. Норм гол?
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THE BATTLE BEGINS
КРАСОТА
ЕХАЕМ
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не деградирует ли команда при тен хааге? походу распиарен он люто был в свое время.
травмы травмами, но у мю игры нету вообще. Правда её и не было
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Не, ну это пиздец! Команда, претендующая на приставку топ, так лоханутьсяне имеет права. Самый опасный нападающий АПЛ спокойно пробегается почти через всю штрафную без какого-либо внимания к себе, встаёт в свободную зону и всем похуй, никого рядом, никому нет дела до этой приметной шпалы в штрафной МЮ.
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магвая еванс линделол далот аххахаха
амрабат ериксен)))
сук это пздц)))
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Чарльтон знал и заранее подготовился
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КОРОЛИ!!!
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полчаса, братишки....полчаса
и начнется МЕСИВО
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на это можно смотреть вечно
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