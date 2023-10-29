Кроос предложен клубам Премьер-Лиги

Ведущим клубам Премьер-Лиги были предложены услуги полузащитника "Реала" Тони Крооса.

В этом сезоне Кроос перестал быть твердым игроком стартового состава "Реала", на шесть из 12 сыгранных матчей выходя со скамейки запасных.



Контракт Крооса в любом случае истекает в конце этого сезона, поэтому игрок сборной Германии уже задумывается о смене клуба — в январе или следующим летом.



Как утверждает Daily Star, предложения приютить Крооса, которому в январе исполнится 34, уже получили несколько ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси".



В свое время Кроосу довелось поработать с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой в "Баварии". Также известно, что Тони едва не перешел в "Юнайтед" при Дэвиде Мойесе.



Выступающему в Лиге Чемпионов "Ньюкаслу" Кроос помог бы справиться с 10-месячной дисквалификацией Сандро Тонали. Наконец, за ситуацией вокруг Тони следит "Вест Хэм".