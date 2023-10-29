Кроос предложен клубам Премьер-Лиги
Ведущим клубам Премьер-Лиги были предложены услуги полузащитника "Реала" Тони Крооса.
В этом сезоне Кроос перестал быть твердым игроком стартового состава "Реала", на шесть из 12 сыгранных матчей выходя со скамейки запасных.
Контракт Крооса в любом случае истекает в конце этого сезона, поэтому игрок сборной Германии уже задумывается о смене клуба — в январе или следующим летом.
Как утверждает Daily Star, предложения приютить Крооса, которому в январе исполнится 34, уже получили несколько ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси".
В свое время Кроосу довелось поработать с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой в "Баварии". Также известно, что Тони едва не перешел в "Юнайтед" при Дэвиде Мойесе.
Выступающему в Лиге Чемпионов "Ньюкаслу" Кроос помог бы справиться с 10-месячной дисквалификацией Сандро Тонали. Наконец, за ситуацией вокруг Тони следит "Вест Хэм".
29.10.2023 18:00
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Последние комментарии:
Какой он нахуй мастер? Тень Модрича
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В МЮ. Они любят собирать дорогое никому не нужное.
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Как замена Тонали пойдет, но у него вроде космические ожидания по зп.
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Челси должен забрать Крооса
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На лавку бы как милнер пригодился. Такой игрок для любого клуба будет ко двору, тем более думаю на полный контракт он еще способен
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Мастер он конечно большой, но 34 года... Поздновато начинать в АПЛ.
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