Кроос предложен клубам Премьер-Лиги

Тони Кроос Ведущим клубам Премьер-Лиги были предложены услуги полузащитника "Реала" Тони Крооса.

В этом сезоне Кроос перестал быть твердым игроком стартового состава "Реала", на шесть из 12 сыгранных матчей выходя со скамейки запасных.

Контракт Крооса в любом случае истекает в конце этого сезона, поэтому игрок сборной Германии уже задумывается о смене клуба — в январе или следующим летом.

Как утверждает Daily Star, предложения приютить Крооса, которому в январе исполнится 34, уже получили несколько ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси".

В свое время Кроосу довелось поработать с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой в "Баварии". Также известно, что Тони едва не перешел в "Юнайтед" при Дэвиде Мойесе.

Выступающему в Лиге Чемпионов "Ньюкаслу" Кроос помог бы справиться с 10-месячной дисквалификацией Сандро Тонали. Наконец, за ситуацией вокруг Тони следит "Вест Хэм".


Метки Кроос, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 29.10.2023 19:37 # mrjingles
    Какой он нахуй мастер? Тень Модрича

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  2. ray-black 29.10.2023 19:36 # ray-black
    В МЮ. Они любят собирать дорогое никому не нужное.

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  3. brown-ale 29.10.2023 19:17 # brown-ale
    Как замена Тонали пойдет, но у него вроде космические ожидания по зп.

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  4. vinnipooh 29.10.2023 18:35 # vinnipooh
    Челси должен забрать Крооса

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  5. beatles-red 29.10.2023 18:29 # beatles-red
    На лавку бы как милнер пригодился. Такой игрок для любого клуба будет ко двору, тем более думаю на полный контракт он еще способен

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  6. gary47 29.10.2023 18:05 # gary47
    Мастер он конечно большой, но 34 года... Поздновато начинать в АПЛ.

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