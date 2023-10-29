Киоун не считает, что Тен Хаг подходит для "Юнайтед"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что не считает Эрика Тен Хага правильным человеком для "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" весьма неубедительно начал новый сезон, хотя все три последних матча выиграл.



Киоун рассматривает дерби Манчестера большой возможностью для Тен Хага стабилизировать свое положение, однако Мартин все равно думает, что "Сити" возьмет верх.



"От "Юнайтед" не ожидают победы в дерби, их клуб ничуть не близок к прежним высотам. Сколько там прошло с момента, когда они последний раз выигрывали Премьер-Лигу, уже 10 лет? Такое ощущение, что перестройка затянулась, их клуб выставлен на продажу, у них огромные проблемы".



"Является ли Тен Хаг правильным человеком для этой работы? Прямо сейчас я этого не вижу. Если бы на его месте был Моуриньо, я практически уверен, что все бывшие игроки атаковали бы его и требовали его уволить".



"Я смотрю своими глазами и не вижу убедительных результатов в их исполнении. Но поскольку сейчас они добиваются результатов, он сражается и имеет шанс".



"Не имеет значения, во что люди верят или что думают, важно изменить результаты. В этот уикенд у них есть большая возможность, но я не представляю, что "Сити" снова оступится, это невозможно", — сообщил Киоун talkSPORT.