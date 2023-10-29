Гвардиола посоветовал МЮ брать пример с "Сити" и доверять Тен Хагу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал "Манчестер Юнайтед" последовать примеру "горожан" и дать время своему главному тренеру.

В своем втором сезоне работы в "Юнайтед" Эрик Тен Хаг находится под серьезным давлением из-за нестабильных результатов.



Однако в преддверии дерби Манчестера Гвардиола выразил уверенность, что терпение в отношении своего главного тренера и создание четкой структуры смогут принесет "Юнайтед" успех.



"Если их руководство будет принимать хорошие решения, если спортивный директор, главный тренер и игроки будут разделять одинаковые идеи, тогда они будут снова успешны".



"Манчестер Юнайтед" всегда будет обладать своей репутацией и престижем. Просто нужно, чтобы это начало работать в правильном направлении".



"Здесь то же самое — дайте главному тренеру время, и у них все получится".



"Позвольте главному тренеру делать свою работу, как было позволено мне в "Сити". Они позволили мне это в моем первом сезоне, когда мы не побеждали".



"Мы проанализировали случившееся. У нас было 10 или 11 игроков старше 30 лет, поэтому мы сказали: "Окей, нам нужно добавить энергии и мастерства". И они поддержали меня в этом".



"Это требует времени. Если "Юнайтед" выиграет четыре, пять, шесть матчей подряд, они будут претендовать на титул. Они так близки".



"Мы выиграли пять из шести последних титулов Премьер-Лиги. Это благодаря той организованности, что есть в нашем клубе", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.