Артета: "Это только начало для Нкетиа"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что нападающий Эдди Нкетиа способен играть гораздо лучше, чем против "Шеффилд Юнайтед" накануне.

Накануне Нкетиа впервые в своей карьере оформил хет-трик в рамках Премьер-Лиги, поспособствовав победе "Арсенала" со счетом 5:0.



На счету Нкетиа уже пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги, что является повторением его личного рекорда, однако Артета ожидает большего от 24-летнего англичанина.



"Я очень рад за него и за то, что он, будучи игроком академии, оформил хет-трик в Премьер-Лиге. Ему нужно насладиться этим моментом. Он всецело заслуживает этого, и я надеюсь, это только начало. У него есть голевое чутье. Взгляните на его статистику за последние 10 лет. Он демонстрировал выдающуюся результативность. Ему нужны минуты, возможности и поддержка. Если Эдди получит это, то будет забивать".



"Он отличный игрок для "Арсенала". Да, он может стать лучше. Лучшая вещь — это его талант, но его характер особенно невероятен. С таким характером и таким талантом он сможет стать гораздо лучше", — цитирует Артету The Guardian.