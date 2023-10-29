Венгер: "На место Рамсдейла я бы не отчаивался"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил поддержку голкиперу "канониров" Аарону Рамсдейлу и заявил, что ротация среди вратарей "не работает".

Ранее в этом сезоне главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил о своей готовности использовать ротацию на последнем рубеже, даже в рамках одного матча.



И хотя в последнее время Артета явным образом больше доверяет Давиду Райе, Венгер убежден, что Рамсдейл еще не сказал свое последнее слово в "Арсенале".



"Лично мне нравится Рамсдейл. На его месте я бы не отчаивался. Я верю, что у него есть шансы вернуться в стартовый состав".



"Лучше ли Рамсдейл, чем Райя? Я не знаю, лучше ли он. Я просто думаю, что Рамсдейл совершал определяющие сейвы в матчах прошлого сезона. Возможно, они не были довольны его игрой ногами, его передачами".



"Я всегда верил, что ты должен определить первого номера. Я не верю в ротацию среди вратарей. Я не верю, когда отсутствует ясность насчет этого. Ротация среди вратарей не работает", — сообщил Венгер BeIN Sports.