"Сити" хочет 50 млн. фунтов за Филлипса

"Манчестер Сити" установил цену в 50 миллионов фунтов за полузащитника Калвина Филлипса в преддверии зимнего трансферного окна.

Филлипс никак себя не проявил в "Сити" после перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов летом 2022.



Минувшим летом Филлипс не пожелал уходить из "Сити" после всего одного сезона, но Калвин по-прежнему не имеет шансов и, как ожидается, покинет Манчестер в январе.



По информации Daily Mirror, "Сити" готов отпустить Филлипса, но рассчитывает сделать прибыль на игроке сборной Англии, которому в декабре исполнится 28.



"Горожане" ожидают интереса к Филлипсу в январе со стороны клубов вроде "Ньюкасла", "Ливерпуля", "Вест Хэма", "Астон Виллы", "Фулхэма", "Ювентуса" и "Баварии".