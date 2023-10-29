"Сити" хочет 50 млн. фунтов за Филлипса

Калвин Филлипс "Манчестер Сити" установил цену в 50 миллионов фунтов за полузащитника Калвина Филлипса в преддверии зимнего трансферного окна.

Филлипс никак себя не проявил в "Сити" после перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов летом 2022.

Минувшим летом Филлипс не пожелал уходить из "Сити" после всего одного сезона, но Калвин по-прежнему не имеет шансов и, как ожидается, покинет Манчестер в январе.

По информации Daily Mirror, "Сити" готов отпустить Филлипса, но рассчитывает сделать прибыль на игроке сборной Англии, которому в декабре исполнится 28.

"Горожане" ожидают интереса к Филлипсу в январе со стороны клубов вроде "Ньюкасла", "Ливерпуля", "Вест Хэма", "Астон Виллы", "Фулхэма", "Ювентуса" и "Баварии".


Метки Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 766

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  1. gary47 29.10.2023 14:27 # gary47
    И ключ от квартиры, где деньги лежат!

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  2. seregaball 29.10.2023 14:19 # seregaball
    15 максимум

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  3. sowyerrr 29.10.2023 13:58 # sowyerrr
    Получается Пеп не дает играть игроку за 50млн? Значит Калвин не совсем хорош, 25млн это норма наверное

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  4. yamateh 29.10.2023 13:41 # yamateh
    думал он относительно молодой еще

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  5. suddenly 29.10.2023 13:23 # suddenly
    Во губу то раскатали. 30 ему цена.

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