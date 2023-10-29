"Сити" хочет 50 млн. фунтов за Филлипса
"Манчестер Сити" установил цену в 50 миллионов фунтов за полузащитника Калвина Филлипса в преддверии зимнего трансферного окна.
Филлипс никак себя не проявил в "Сити" после перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов летом 2022.
Минувшим летом Филлипс не пожелал уходить из "Сити" после всего одного сезона, но Калвин по-прежнему не имеет шансов и, как ожидается, покинет Манчестер в январе.
По информации Daily Mirror, "Сити" готов отпустить Филлипса, но рассчитывает сделать прибыль на игроке сборной Англии, которому в декабре исполнится 28.
"Горожане" ожидают интереса к Филлипсу в январе со стороны клубов вроде "Ньюкасла", "Ливерпуля", "Вест Хэма", "Астон Виллы", "Фулхэма", "Ювентуса" и "Баварии".
29.10.2023 13:00
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Последние комментарии:
И ключ от квартиры, где деньги лежат!
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15 максимум
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Получается Пеп не дает играть игроку за 50млн? Значит Калвин не совсем хорош, 25млн это норма наверное
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думал он относительно молодой еще
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Во губу то раскатали. 30 ему цена.
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