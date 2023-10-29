Тен Хаг: "Прежде всего Онана должен спасать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что голкипер Андре Онана не должен забывать о своей основной работе, пытаясь поддерживать игру команды через пас.

Посреди этой недели Онана отметился отраженным пенальти в концовке матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена", сохранив победу за "Юнайтед" (1:0).



Этим спасением Андре ответил на ту критику, которой он подвергался на старте сезона за свою наполненную ошибками игру.



Тен Хаг хочет, чтобы Онана продолжал играть в свой футбол, участвуя в розыгрыше командой мяча, но не ценой вратарских ошибок.



"Прежде всего голкипер должен спасать, защищать свои ворота. В этом его главная задача, не забывайте этого. Но да, он является тем голкипером, которого мы можем использовать в качестве лишнего полевого игрока. Если мы улучшим свою игру, то он сможет играть более прогрессивно и выше по полю — в качестве лишнего полевого игрока, так что в этом его преимущество".



"Это также зависит от соперника. От силы прессинга, например. И от того, насколько хороша команда вокруг него".



"В соответствии с моей философией он должен делать это в каждом матче, когда это возможно. Но это не всегда возможно, и тебе нужно подстраиваться. Я бы хотел прояснить это. Даже если ты не играешь хорошо, если команда не играет хорошо, если вы не играете в соответствии с ожидаемыми стандартами, вы все равно должны побеждать и находить способ одержать победу, быть прагматичными", — цитирует Тен Хага The Guardian.