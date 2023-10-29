Гвардиола: "Злейший враг "Сити" — не МЮ, а "Ливерпуль"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Ливерпуль" сменил "Манчестер Юнайтед" в роли главного конкурента его клуба.

После ухода сэра Алекса на пенсию в 2013 году "Юнайтед" ни разу толком не претендовал на чемпионство в Премьер-Лиге.



В этот же период "Ливерпуль" лишь однажды завоевал титул, однако Гвардиола благодарен команде Юргена Клоппа за навязанную конкуренцию.



"Там был один год при Оле (Гуннаре Сульшере), когда они ("Манчестер Юнайтед") были по-настоящему близки, но в целом это был только "Ливерпуль". Когда закончится мой период здесь, я смогу сказать, что "Ливерпуль" был моим и нашим злейшим врагом".



"Они бросали нам вызов и помогли стать более классной командой во всех отношениях. Они навязывали нам конкуренцию, как никто другой в моей период здесь".



"Конечно, сейчас вернулся "Арсенал", прибавил "Ньюкасл", "Челси" в процессе перестройки. А взгляните на "Тоттенхэм" — они так хорошо играют. Они ("Тоттенхэм") будут свежими весь сезон, потому что они вылетели из Кубка Лиги. Они определенно будут среди претендентов, учитывая их тренера. Но в прошлом нашим злейшим врагом был "Ливерпуль", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.