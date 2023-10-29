Абрахэм готов вернуться в Премьер-Лигу, если Моуриньо покинет "Рому"

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм готов вернуться в Премьер-Лигу следующим летом, если Жозе Моуриньо покинет должность главного тренера римлян.

Моуриньо возглавил "Рому" в 2021 году и уже в своем первом сезоне выиграл Лигу Конференций. А в прошлой кампании Жозе достиг финала Лиги Европы, уступив там "Севилье".



Однако "Рома" неважно начала новый сезон и, как ожидается, не будет продлевать истекающий следующим летом контракт бывшего наставника "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".



Моуриньо сыграл ключевую роль в решении Абрахэма покинуть родной "Челси" и присоединиться к "Роме" в августе 2021, и если Жозе уйдет, то Тэмми будет рад последовать за ним на выход.



Как утверждает TEAMtalk, 26-летний англичанин помышляет о возвращении в Премьер-Лигу, где за ним наблюдают его бывшие клубы "Челси" и "Астон Вилла".



Отъезд Абрахэма из Рима в январе маловероятен, потому что Тэмми все еще восстанавливается после полученной в июне травмы крестообразных связок колена.



Ожидается, что в конце сезона "Рома" попросит около 45 миллионов фунтов за Абрахэма, чей контракт с клубом Серии А рассчитан до 2026 года.