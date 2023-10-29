Тен Хаг: "Мы стали гораздо лучше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отверг предположение о том, что в этом сезоне его команда стала играть только хуже.

В своей колонке для The Telegraph в преддверии дерби Манчестера экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что команда Тен Хага "зачерствела" и демонстрирует регресс относительно прошлого сезона.



Тен Хаг признает, что в игре его команды по-прежнему есть изъяны, однако Эрик чувствует, что "Юнайтед" на правильном пути, а в отдельных компонентах и вовсе превосходит всех в Премьер-Лиге.



"Мы должны лучше играть при владении мячом. Есть причины, почему этого не происходит, и я бы не хотел в них вдаваться, но каждый и так видит. Но также есть факты, поэтому я не согласен — мы стали гораздо лучше".



"Мы лучше всех в Премьер-Лиге возвращаем мяч на высоких позициях. Мы также лучше всех возвращаем мяч в центре поля. У нас очень хороший прессинг, так что он (Каррагер) говорит неправду".



"Мы движемся в правильном направлении. Нам еще предстоит проделать большой путь. Я вижу позитивные вещи, но вижу и негативные".



"Мы не извлекаем выгоду при быстрых переходах в атаку, как должны, потому что способности команды позволяют этим пользоваться. Мы уделяем этому внимание, и нам нужно прибавить. Тогда матчи станут проще", — цитирует Тен Хага Sky Sports.