"Тоттенхэм" готов купить Сантьяго Хименеса в январе

"Тоттенхэм" готов приобрести нападающего "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса в зимнее трансферное окно.

"Тоттенхэм" до сих пор не восполнил потерю Харри Кейна, проданного в "Баварию" минувшим летом. В результате главный тренер "шпор" Анге Постекоглу вынужден использовать на острие атак капитана Сона Хен Мина.



Этим недостающим игроком для "Тоттенхэма" может стать Сантьяго Хименес, который забил 36 голов в своих 56 матчах за "Фейеноода" после своего перехода из "Крус Асуль" летом 2022.



22-летний мексиканец, родившийся в Аргентине, блестяще начал новый сезон, забив 15 голов и отдав три результативные передачи в 11 матчах.



Как сообщает Daily Mirror, скауты "Тоттенхэма" только в минувшую среду просматривали Хименеса, став свидетелями дубля Сантьяго против "Лацио" в матче Лиги Чемпионов (3:1).



Теперь "Тоттенхэм" готов приобрести Хименеса в зимнее окно. "Шпорам" придется выложить около 50 миллионов евро (43 млн. фунтов), чтобы заполучить Сантьяго.