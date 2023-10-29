Родители Луиса Диаса были похищены в Колумбии

Родители нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса были похищены в Колумбии.

Данный инцидент случился в колумбийском городе Барранкас, где Диас вырос. Вооруженные люди на мотоциклах остановили автомобиль с родителями Луиса и забрали их с собой.



По горячим следам национальной полиции удалось вернуть маму Диаса, что лично подтвердил президент Колумбии Густаво Петро, но поиски отца продолжаются, сообщает The Telegraph.



В данный момент местная полиция и армия прикладывают все усилия, чтобы забрать папу Диаса у бандитов. Задаче дан максимальный приоритет.



Добавим, самому Диасу предстоит матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест в воскресенье. Впрочем, главный тренер "красных" Юрген Клопп может решить, что Луис не находится в правильном психологическом состоянии для игры в футбол.