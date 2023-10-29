Родители Луиса Диаса были похищены в Колумбии
Родители нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса были похищены в Колумбии.
Данный инцидент случился в колумбийском городе Барранкас, где Диас вырос. Вооруженные люди на мотоциклах остановили автомобиль с родителями Луиса и забрали их с собой.
По горячим следам национальной полиции удалось вернуть маму Диаса, что лично подтвердил президент Колумбии Густаво Петро, но поиски отца продолжаются, сообщает The Telegraph.
В данный момент местная полиция и армия прикладывают все усилия, чтобы забрать папу Диаса у бандитов. Задаче дан максимальный приоритет.
Добавим, самому Диасу предстоит матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест в воскресенье. Впрочем, главный тренер "красных" Юрген Клопп может решить, что Луис не находится в правильном психологическом состоянии для игры в футбол.
29.10.2023 07:00
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