10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 29 октября, пятью поединками завершится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 16:00



"Вест Хэм" забивал в каждом из 11 последних матчей в Премьер-Лиге, включая все девять в этом сезоне. "Эвертон" не знал побед в Лондоне 13 поединков чемпионата кряду, пока не одолел "Брентфорд" со счетом 1:3 в сентябре. "Молотобойцы" выиграли четыре из шести последних встреч с "ирисками" в рамках высшего дивизиона.



Защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмери будет дисквалифицирован на этот матч. У Владимира Цоуфала мышечное повреждение.



У "Эвертона" отбывает дисквалификацию Эшли Янг. Шеймус Коулмен приступил к полноценным тренировкам после полученной в мае травмы колена. Деле Алли и Андре Гомеш пока не готовы.



АСТОН ВИЛЛА — ЛУТОН 17:00



"Астон Вилла" выиграла все 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге с общим счетом 31:5. В этом сезоне чемпионата "Лутон" вел в счете только 66 минут своих поединков — все 66 против "Эвертона". "Шляпники" потерпели шесть поражений в семи последних выездах к "вилланам" с учетом всех соревнований.



"Вилла" по-прежнему лишена Алекса Морено, Тайрона Мингса, Джейкоба Рэмси и Эмилиано Буэндиа.



"Лутону" будет не хватать защитника Риса Берка, который присоединится в лазарете к Мадсу Андерсену, Амарии Беллу, Джордану Кларку, Альберу Самби Локонге и Дэну Поттсу.



БРАЙТОН — ФУЛХЭМ 17:00



"Брайтон" не может выиграть уже три матча Премьер-Лиги кряду (1 ничья, 2 поражения). "Фулхэм" полностью повторил старт прошлого сезона в чемпионате (3 победы, 2 ничьи, 4 поражения). "Чайки" еще никогда не побеждали "дачников" в рамках Премьер-Лиги (3 ничьи, 3 поражения).



Защитник "Брайтона" Первис Эступиньян возобновил тренировки, но играть еще не может. Также пока не готовы вернуться Тарик Лэмпти, Якуб Модер, Солли Марч, Хулио Энсисо и Данни Уэлбек.



"Фулхэм" по-прежнему лишен Тосина Адарабиойо, Иссы Диопа, Кенни Тете и Адамы Траоре.



ЛИВЕРПУЛЬ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" потерпел лишь одно поражение в 46 последних матчах Премьер-Лиги на "Энфилде" — 1:2 от "Лидса" в октябре 2022 (35 побед, 10 поражений). "Ноттингем Форест" не играл вничью 44 поединка высшего дивизиона подряд, но все три своих игры в октябре завершил миром. "Красные" ни разу не уступили в 26 последних домашних встречах с "лесниками" с учетом всех соревнований.



Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон пропустит до трех месяцев после операции на плече. Кертис Джонс завершит отбывать свою дисквалификацию после этого матча. Стефан Байчетич, Бен Доак и Тиаго Алькантара травмированы.



В лазарете "Форест" оказались атакующие игроки Тайво Авоньи, Каллум Хадсон-Одои и Дивок Ориги. Данило, Фелипе и Нуну Тавареш приступили к тренировкам на этой неделе, но их форма оставляет желать лучшего. Энтони Эланга приболел.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" одержал три победы в трех последних матчах с учетом всех соревнований, хотя в 10 первых — только четыре. Над "Манчестер Сити" нависла угроза третьего подряд выездного поражения в Премьер-Лиге, чего не случалось с марта-июля 2020. "Горожане" выиграли лишь раз в четырех последних выездах к "красным дьяволам" в чемпионате — 0:2 в ноябре 2021.



Полузащитнику "Юнайтед" Каземиро предстоит фитнес-тест. Среди отсутствующих значатся Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Амад Диалло и Джейдон Санчо. Аарон Ван-Биссака возобновил полноценные тренировки.



Защитник "Сити" Мануэль Аканджи дисквалифицирован. В лазарете одиноко находится Кевин Де Брюйне.