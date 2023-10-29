Кайл Уолкер предостерег "Сити" насчет Рэшфорда

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер предостерег свою команду насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд крайне неудачно начал новый сезон, пока забив лишь один гол, тогда как за прошлую кампанию Маркус отличился 30 раз во всех соревнованиях.



Несмотря на такой упадок формы Рэшфорда, Уолкер не сомневается, что его 25-летний партнер по сборной Англии может быть опасен в воскресном дерби Манчестера.



"Думаю, Маркус годами показывает, что он того рода игрок, который может создать проблемы любой команде, если та не уделит ему достаточного внимания".



"Он важен и для "Юнайтед", и для сборной Англии с юных лет, потому что он является угрозой для любого соперника. Он обладает различными качествами, и мы знаем, что он может быть опасен в этот уикенд", — цитирует Уолкера The Independent.