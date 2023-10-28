Артета объяснил, почему Эдегор не сыграл с "Шеффилд Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему его капитан Мартин Эдегор не сыграл против "Шеффилд Юнайтед" в субботу.

Победа 5:0 над "клинками" стала первым с сентября 2022 матчем "Арсенала" в Премьер-Лиге, в котором Эдегор не сыграл. Мартин был назвал среди запасных, так и не появившись на поле "Эмирейтс".



После матча Артета объяснил, что просто дал отдохнуть 24-летнему норвежцу, у которого даже наметились небольшие проблемы со здоровьем из-за чрезмерной нагрузки.



"Мы сыграли максимально возможное количество матчей за последние три недели, и некоторые игроки провели огромное количество минут. Кроме того, Мартин испытывал небольшой дискомфорт в последних матчах. У нас есть выбор среди игроков огромного мастерства, и мы решили, что это будет правильный день, чтобы дать ему передышку", — цитирует Артету Football.London.