Собослаи отреагировал на сравнению с Джеррардом

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи признался, что польщен сравнениями с легендой клуба Стивеном Джеррардом, но надеется проявить себя в качестве самостоятельной фигуры.

Собослаи, купленный летом у "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов, зарекомендовал себя одним из лучших летних приобретений в Премьер-Лиге.



По стилю игры Доминика нередко сравнивают с Джеррардом, а тот факт, что 23-летний венгр взял номер Стивена, только усиливает это ощущение.



По словам Собослаи, он не собирается становиться копией Джеррарда, но хочет повторить успехи Стивена в "Ливерпуле".



"Я хочу проявить себя самостоятельной фигурой, но, конечно, это приятное ощущение, когда про меня говорят как про "нового Стивена Джеррарда".



"У меня есть татуировка с давним высказыванием Стивена Джеррарда: "Талант — это божественное благословение, но без невероятной воли и смирения он ничего не стоит".



"Мне приятно носить 8-й номер, потому что под ним играли по-настоящему великие игроки. Я хочу продолжить эту традицию".



"Но я просто хочу быть собой, и если я смогу делать это в таком большом клубе, как делал он (Джеррард), я буду очень счастлив", — цитирует Собослаи The Independent.