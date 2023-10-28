Артета: "Мы доверяем Нкетиа"

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил Эдди Нкетиа после хет-трика нападающего против "Шеффилд Юнайтед".

Получив свой шанс в субботу из-за травмы Габриэля Жезуса, Нкетиа отметился первым в своей карьере хет-триком в рамках Премьер-Лиги.



Одержав победу со счетом 5:0, Артета похвалил Нкетиа и заверил, что вовсе не рассматривает 24-летнего англичанина в качестве запасного игрока.



"Я по-настоящему рад за него. Эти три очень разных гола потребовали большого мастерства и хладнокровия. Он не забивал несколько недель, и сегодня, получив шанс, он продемонстрировал отличную игру и забил три красивых гола".



"На него всегда можно положиться, он всегда доступен, всегда хочет становиться лучше и стараться изо всех сил ради команды. Он много играет. Он выходил в стартовом составе на восемь матчей Премьер-Лиги в этом сезоне, а это много. Это говорит об уровне доверия, которое мы испытываем к нему", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".