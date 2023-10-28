Венгер: "Тоттенхэм" будет претендентом на титул"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Тоттенхэм" будет реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

"Тоттенхэм" отлично стартовал в новом сезоне и, набрав 26 очков из 30 возможных, сейчас единолично возглавляет таблицу Премьер-Лиги.



Несмотря на свою связь с "Арсеналом", который он тренировал 22 сезона, Венгер не боится признать, что "шпоры" реально могут выиграть Премьер-Лигу.



Успех "Тоттенхэма" Венгер объясняет качественными приобретениями и удачными тактическими решениями наставника Анге Постекоглу.



"Мне всегда нравится говорить, что я чувствую, правда. Я глубоко убежден, что "Тоттенхэм" будет одним из претендентов на победу в лиге".



"Они купили Мэддисона, который является отличным игроком. Он обеспечивает эту связь между низом полузащиты и верхом полузащиты, добавив команде технической созидательности".



"Они купили Ван де Вена, которого я нахожу абсолютно исключительным. У них была слабость там, а вдобавок Льорис провел не лучший свой сезон. Кроме того, перевод Сона в центр выглядит очень хорошим решением", — сообщил Венгер beIN Sports.