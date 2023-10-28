"Арсенал" сокрушил "Шеффилд Юнайтед" с помощью хет-трика Нкетиа

Эдди Нкетиа Хет-трик Эдди Нкетиа позволил "Арсеналу" сокрушить "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:0.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Челси" в стартовом составе "канониров" произошло четыре перестановки. Это Якуб Кивер, Кай Хаверц, Эмиль Смит-Роу и Эдди Нкетиа появились вместо Габриэля Магальяэса, Мартина Эдегора, Жоржиньо и Габриэля Жезуса.

В старт "клинков" были внедрены Анис Слиман и Риан Брюстер, заменив Кэмерона Арчера и Оли Макберни.

"Арсенал" неторопливо начал матч, хотя и безраздельно владел мячом. Опасные моменты просто отсутствовали.

Однако отсутствие моментов не помешало хозяевам открыть счет на 28-й минуте. Деклан Райс сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Нкетиа технично принял мяч, одним движением ускользнул от опекуна и поразил ворота — 1:0.

Незадолго до перерыва "канониры" создали еще один момент, но голкипер "клинков" Уэс Фодерингем не позволил Габриэлю Мартинелли поразить ближний угол ворот.

На 50-й минуте Нкетиа оформил дубль, вколотив мяч в ворота с близкого расстояния после того, как Фодерингем неудачно сыграл при подаче углового — 2:0.

"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему не подавал признаков жизни и на 58-й минуте пропустил еще раз. Получив мяч от Смит-Роу, Нкетиа чуть улучшил свою позицию и пробил с дистанции в верхний угол ворот — 3:0.

Концовка матча складывалась безмятежно для "Арсенала", который уже насытился, но и "клинки" уже не сопротивлялись. Впрочем, в концовке игра чуть взбодрилась — благодаря хозяевам.

На 88-й минуте вышедший на замену Фабиу Виейра заработал и сам же реализовал пенальти — 4:0.

А в компенсированное время отличился и Такехиро Томиясу, пробив по застрявшему в гуще игроков мячу после подачи углового — 5:0.

"Шеффилд Юнайтед" выглядел совершенно безнадежно, даже не попытавшись рискнуть. Наставник "клинков" Пол Хекингботтом, как кажется, подписал себе приговор. "Арсенал" провел легчайший матч, не заметив отсутствия Эдегора и Жезуса.

"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 28.10.2023 20:28 # bembo
    28.10.2023 18:50 #
    mafia

    астер, это я попросил Слэша наложить проклятие на членси, после подлого увольнения Императора Тухеля американским далбаебом, он с радостью согласился и помог брату

    Во славу Ливерпуля!!! Во славу Путина!!!
    (ответить)
    642
    Источник: http://fapl.ru/posts/103648/?c=1#c7852727


    Ты будешь жариться на сковородке в аду, креветка баляяяяя

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  2. takernotagiver 28.10.2023 20:12 # takernotagiver
    Челси хороша.
    Спору нет.
    Можно драть,
    если надеть пакет)

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  3. skydreams 28.10.2023 20:10 # skydreams
    по Челси. играли оч хорошо первый тайм, в начале много моментов и как обычно нихуя не реализовали, потом минуты с 25 Брентфорд всей командой сели в дичайший автобус и дальше никуя не смогли. ну и потом стандарт - первая атака у Брентфорда Санчес потащил, вторая гол. дальше смысла смотреть не было, можно было вырубать. напомнило больше не матчи Поттера, а Тухеля в чемпе, где похоже всё было. даже помню Тухель интервью ахуенное дал - мол если моменты свои не забиваешь, во втором тайме соперник начинает чувствовать уверенность и там уже может что угодно быть. забей хоть один в 1 тайме, победили бы 100%, а вместо этого сценарий, который дома наблюдали уже кучу раз...

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  4. skydreams 28.10.2023 20:06 # skydreams
    почему на всех видосах из израиля их дома выглядят как будто сделанные из говна и глины блэт? наши панельки совковые просто супер хайтек какой-то по сравнению с израильской застройкой. хотя стране и века нет, и вроде как денег дохера. ещё наверное и цены конские на эти будки

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  5. takernotagiver 28.10.2023 19:56 # takernotagiver
    Как же похорошел Чавси при Пакетине

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  6. v-0987654321 28.10.2023 19:54 # v-0987654321
    Пенсы,животные ибанные,что с вашими ибалами?

    ахахахахахаха

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  7. barstreetboy 28.10.2023 19:54 # barstreetboy
    Ехехехехех

    https://ibb.co/2Nr3JBz

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  8. hachidlo 28.10.2023 19:52 # hachidlo
    Ору про войну креста и полумесяца из уст чела, чьим отцом турецкой нации является Ататюрк - законченный атеист и любитель жечь кораны.

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  9. kukuruzko 28.10.2023 19:43 # kukuruzko
    Беллингем чутка до Нкетиа недотягивает

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  10. superperez101 28.10.2023 19:28 # superperez101
    кукси с победой!
    11 место уже, начинали сезон на 12, напомню

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  11. jamievardy 28.10.2023 19:25 # jamievardy
    Из заявлений Эрдогана на митинге в поддержку Палестины.

    &#128172; «Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по тем, кто гибнет в Газе? Запад, я обращаюсь к вам: вы хотите войну между полумесяцем и крестом? Если вы стремитесь к этому, знайте, что этот народ не умер. Этот народ стоит на ногах».

    &#128172; «Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить массовое убийство женщин, детей и ни в чем не повинных людей в Газе. Израиль уже 22 дня открыто совершает военные преступления. Израиль, мы работаем над тем, чтобы представить тебя миру как военного преступника»

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  12. hachidlo 28.10.2023 19:21 # hachidlo
    Тема об Арсенале, а фанаты аснала всё о Щолсей думают. Ну что за куколды.

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  13. chlensea2023 28.10.2023 19:18 # chlensea2023
    Хочу порвать жопу гунерёнку, всё сделаю по канонам гей-гунерс. Гунерята, пишите кто хочет побыть моим личным пёсиком, готов у себя в подвале держать на цепи и кормить спермой

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  14. gameboy 28.10.2023 19:14 # gameboy
    Эдегор теряет место в старте

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  15. akado 28.10.2023 19:12 # akado
    Как же Беллингем ебошит.

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  16. arsnwenger 28.10.2023 19:10 # arsnwenger
    норм от Кети

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  17. tot35 28.10.2023 19:09 # tot35
    Членси будет на 88 месте. Всю жизнь)

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  18. takernotagiver 28.10.2023 19:08 # takernotagiver
    Пенсы тихо завидуют под шконкой)

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  19. redwhitegun 28.10.2023 19:08 # redwhitegun
    Пиздец там Беллингем творит)

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  20. dautov 28.10.2023 19:07 # dautov
    Голов накидал улучшили разницу забитых пропущенных, Райс хорош конечно, вливается отлично

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