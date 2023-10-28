"Арсенал" сокрушил "Шеффилд Юнайтед" с помощью хет-трика Нкетиа
Хет-трик Эдди Нкетиа позволил "Арсеналу" сокрушить "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:0.
По сравнению с ничьей 2:2 против "Челси" в стартовом составе "канониров" произошло четыре перестановки. Это Якуб Кивер, Кай Хаверц, Эмиль Смит-Роу и Эдди Нкетиа появились вместо Габриэля Магальяэса, Мартина Эдегора, Жоржиньо и Габриэля Жезуса.
В старт "клинков" были внедрены Анис Слиман и Риан Брюстер, заменив Кэмерона Арчера и Оли Макберни.
"Арсенал" неторопливо начал матч, хотя и безраздельно владел мячом. Опасные моменты просто отсутствовали.
Однако отсутствие моментов не помешало хозяевам открыть счет на 28-й минуте. Деклан Райс сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Нкетиа технично принял мяч, одним движением ускользнул от опекуна и поразил ворота — 1:0.
Незадолго до перерыва "канониры" создали еще один момент, но голкипер "клинков" Уэс Фодерингем не позволил Габриэлю Мартинелли поразить ближний угол ворот.
На 50-й минуте Нкетиа оформил дубль, вколотив мяч в ворота с близкого расстояния после того, как Фодерингем неудачно сыграл при подаче углового — 2:0.
"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему не подавал признаков жизни и на 58-й минуте пропустил еще раз. Получив мяч от Смит-Роу, Нкетиа чуть улучшил свою позицию и пробил с дистанции в верхний угол ворот — 3:0.
Концовка матча складывалась безмятежно для "Арсенала", который уже насытился, но и "клинки" уже не сопротивлялись. Впрочем, в концовке игра чуть взбодрилась — благодаря хозяевам.
На 88-й минуте вышедший на замену Фабиу Виейра заработал и сам же реализовал пенальти — 4:0.
А в компенсированное время отличился и Такехиро Томиясу, пробив по застрявшему в гуще игроков мячу после подачи углового — 5:0.
"Шеффилд Юнайтед" выглядел совершенно безнадежно, даже не попытавшись рискнуть. Наставник "клинков" Пол Хекингботтом, как кажется, подписал себе приговор. "Арсенал" провел легчайший матч, не заметив отсутствия Эдегора и Жезуса.
"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
28.10.2023 19:00
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Последние комментарии:
28.10.2023 18:50 #
mafia
астер, это я попросил Слэша наложить проклятие на членси, после подлого увольнения Императора Тухеля американским далбаебом, он с радостью согласился и помог брату
Во славу Ливерпуля!!! Во славу Путина!!!
(ответить)
642
Источник: http://fapl.ru/posts/103648/?c=1#c7852727
Ты будешь жариться на сковородке в аду, креветка баляяяяя
(ответить)
Челси хороша.
Спору нет.
Можно драть,
если надеть пакет)
(ответить)
по Челси. играли оч хорошо первый тайм, в начале много моментов и как обычно нихуя не реализовали, потом минуты с 25 Брентфорд всей командой сели в дичайший автобус и дальше никуя не смогли. ну и потом стандарт - первая атака у Брентфорда Санчес потащил, вторая гол. дальше смысла смотреть не было, можно было вырубать. напомнило больше не матчи Поттера, а Тухеля в чемпе, где похоже всё было. даже помню Тухель интервью ахуенное дал - мол если моменты свои не забиваешь, во втором тайме соперник начинает чувствовать уверенность и там уже может что угодно быть. забей хоть один в 1 тайме, победили бы 100%, а вместо этого сценарий, который дома наблюдали уже кучу раз...
(ответить)
почему на всех видосах из израиля их дома выглядят как будто сделанные из говна и глины блэт? наши панельки совковые просто супер хайтек какой-то по сравнению с израильской застройкой. хотя стране и века нет, и вроде как денег дохера. ещё наверное и цены конские на эти будки
(ответить)
Как же похорошел Чавси при Пакетине
(ответить)
Пенсы,животные ибанные,что с вашими ибалами?
ахахахахахаха
(ответить)
Ехехехехех
https://ibb.co/2Nr3JBz
(ответить)
Ору про войну креста и полумесяца из уст чела, чьим отцом турецкой нации является Ататюрк - законченный атеист и любитель жечь кораны.
(ответить)
Беллингем чутка до Нкетиа недотягивает
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кукси с победой!
11 место уже, начинали сезон на 12, напомню
(ответить)
Из заявлений Эрдогана на митинге в поддержку Палестины.
💬 «Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по тем, кто гибнет в Газе? Запад, я обращаюсь к вам: вы хотите войну между полумесяцем и крестом? Если вы стремитесь к этому, знайте, что этот народ не умер. Этот народ стоит на ногах».
💬 «Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить массовое убийство женщин, детей и ни в чем не повинных людей в Газе. Израиль уже 22 дня открыто совершает военные преступления. Израиль, мы работаем над тем, чтобы представить тебя миру как военного преступника»
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Тема об Арсенале, а фанаты аснала всё о Щолсей думают. Ну что за куколды.
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Хочу порвать жопу гунерёнку, всё сделаю по канонам гей-гунерс. Гунерята, пишите кто хочет побыть моим личным пёсиком, готов у себя в подвале держать на цепи и кормить спермой
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Эдегор теряет место в старте
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Как же Беллингем ебошит.
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норм от Кети
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Членси будет на 88 месте. Всю жизнь)
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Пенсы тихо завидуют под шконкой)
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Пиздец там Беллингем творит)
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Голов накидал улучшили разницу забитых пропущенных, Райс хорош конечно, вливается отлично
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