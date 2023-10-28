"Арсенал" сокрушил "Шеффилд Юнайтед" с помощью хет-трика Нкетиа

Хет-трик Эдди Нкетиа позволил "Арсеналу" сокрушить "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:0.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Челси" в стартовом составе "канониров" произошло четыре перестановки. Это Якуб Кивер, Кай Хаверц, Эмиль Смит-Роу и Эдди Нкетиа появились вместо Габриэля Магальяэса, Мартина Эдегора, Жоржиньо и Габриэля Жезуса.



В старт "клинков" были внедрены Анис Слиман и Риан Брюстер, заменив Кэмерона Арчера и Оли Макберни.



"Арсенал" неторопливо начал матч, хотя и безраздельно владел мячом. Опасные моменты просто отсутствовали.



Однако отсутствие моментов не помешало хозяевам открыть счет на 28-й минуте. Деклан Райс сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Нкетиа технично принял мяч, одним движением ускользнул от опекуна и поразил ворота — 1:0.



Незадолго до перерыва "канониры" создали еще один момент, но голкипер "клинков" Уэс Фодерингем не позволил Габриэлю Мартинелли поразить ближний угол ворот.



На 50-й минуте Нкетиа оформил дубль, вколотив мяч в ворота с близкого расстояния после того, как Фодерингем неудачно сыграл при подаче углового — 2:0.



"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему не подавал признаков жизни и на 58-й минуте пропустил еще раз. Получив мяч от Смит-Роу, Нкетиа чуть улучшил свою позицию и пробил с дистанции в верхний угол ворот — 3:0.



Концовка матча складывалась безмятежно для "Арсенала", который уже насытился, но и "клинки" уже не сопротивлялись. Впрочем, в концовке игра чуть взбодрилась — благодаря хозяевам.



На 88-й минуте вышедший на замену Фабиу Виейра заработал и сам же реализовал пенальти — 4:0.



А в компенсированное время отличился и Такехиро Томиясу, пробив по застрявшему в гуще игроков мячу после подачи углового — 5:0.



"Шеффилд Юнайтед" выглядел совершенно безнадежно, даже не попытавшись рискнуть. Наставник "клинков" Пол Хекингботтом, как кажется, подписал себе приговор. "Арсенал" провел легчайший матч, не заметив отсутствия Эдегора и Жезуса.



"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче