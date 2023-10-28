Лингард покинул "Аль-Иттифак" без контракта

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард завершил свой месяц тренировок с "Аль-Иттифак" и контракт с саудовским клубом не подпишет.

Отвергнув возможность вернуться в "Вест Хэм", с которым он тренировался несколько недель, в конце сентября Лингард уехал в Саудовскую Аравию.



Изначальная договоренность состояла в том, что Лингард будет в течение месяца тренироваться с "Аль-Иттифаком" и постарается заслужить контракт.



Однако журналист Бен Джейкобс может подтвердить, что требования 30-летнего англичанина по зарплате оказались чрезмерными для "Аль-Иттифака".



Кроме того, в данный момент у "Аль-Иттифака" просто нет лишнего слота для Лингарда как для иностранного игрока. Переход Джесси в январе также исключен.