Лингард покинул "Аль-Иттифак" без контракта
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард завершил свой месяц тренировок с "Аль-Иттифак" и контракт с саудовским клубом не подпишет.
Отвергнув возможность вернуться в "Вест Хэм", с которым он тренировался несколько недель, в конце сентября Лингард уехал в Саудовскую Аравию.
Изначальная договоренность состояла в том, что Лингард будет в течение месяца тренироваться с "Аль-Иттифаком" и постарается заслужить контракт.
Однако журналист Бен Джейкобс может подтвердить, что требования 30-летнего англичанина по зарплате оказались чрезмерными для "Аль-Иттифака".
Кроме того, в данный момент у "Аль-Иттифака" просто нет лишнего слота для Лингарда как для иностранного игрока. Переход Джесси в январе также исключен.
28.10.2023 17:00
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Аль-эбанат
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Что за дауны эти лингарды - санчи...
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