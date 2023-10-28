"Челси" проиграл дома "Брентфорду" в третий раз подряд
"Челси" потерпел свое третье подряд домашнее поражение от "Брентфорда" в Премьер-Лиге, на сей раз уступив со счетом 0:2.
Относительно упущенной победы против "Арсенала" (2:2) в стартовый состав "синих" вернулись Аксель Дисаси, Нони Мадуэке и Николя Джексон, заменив Мало Гюсто, Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.
У "пчел" произошло два изменения в старте. Это Аарон Хики и Мадс Роэрслев появились вместо Фрэнка Оньеки и Нила Мопе.
Гости очень смело начали матч, принявшись напрягать голкипера соперника Роберта Санчеса, тогда как хозяева получили возможность контратаковать.
Как раз одна из контратак "Челси" на 10-й минуте увенчалась ударом Мадуэке в крестовину. Прошло еще две минуты, и попытался пробить Конор Галлахер — Марк Флеккен выручил "Брентфорд".
После яркого начала "пчелы" отдали инициативу сопернику, но сами перестроиться на контратаки не смогли. "Синие" оказывали серьезное давление, но реальных моментов почти не имели и преимущественно били мимо.
После перерыва хозяева продолжили давить, но на 58-й минуте пропустили. Бриам Мбемо выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где результативно сыграл головой Итан Пиннок — 0:1.
Поведя в счете, "Брентфорд" полностью закрылся и очень комфортно выдерживал примитивный натиск "Челси".
На последней минуте основного времени "пчелы" провели стремительную контратаку, но вышедший на замену Егор Ярмолюк не смог пробить Санчеса.
На шестой компенсированной минуте "Брентфорд" все-таки удвоил счет. Это Мбемо отправил мяч уже в пустые ворота — 0:2.
"Челси" провел беззубый матч, за весь второй тайм ни разу не пробив в створ. "Синим" отчаянно не хватает идей впереди, а также наконечника атак.
"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче
28.10.2023 16:30
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Последние комментарии:
Гейнуннер команда дырявых }|{оп! Предлагаю отлавливать уёбков и сать на них!
(ответить)
рили конченые, 1 ярд ётм
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Шлюш, гнида е6аная, я твоих шаманов рот шатал и твой рот шатал.
(ответить)
Абсолютно новый Чавси, говорили они. Мяч в руку не летит, шара с навеса не залетает и Чавси игру сливает)
26.10.2023 00:01 #
bembo
Касл руина.
Сами себе засрали.
Тепкрь 2 выезда к бд и псж.
Врзьмут хотя бы 1 поинт...? Вопрос.
Касл дома и на выезде это разные тимы.
Менталка середняка на дистанции все равно берет свое...
(ответить)
26.10.2023 00:02 #
v-0987654321
Привет пNдарас
(ответить)
26.10.2023 00:03 # удалить
takernotagiver
После матча с Брентфордом будешь писать про менталку середняка)
(ответить)
хГ 1.79 против 2.23 ухах ахаххахахаха
И это у себя на унитазе я ору с этих конченных)) удачи в чемпионшипе уебки))
(ответить)
чууулаапсиии тоооооппп!!!!!!!!!!
(ответить)
Зимой в Щель может прийти Зидан.
Зиданём тогда?
(ответить)
Потратили ярд, а в итоге играет какой-то мусор у Челси.
(ответить)
АХАХАХАХ ебала фанов Проебалси как у жены макрона животные ебаные))))
(ответить)
поздравляем крепкий середнячок ФК Залупси с очередной важной победой над своим главным конкурентом, как говорится такие победы - игра за 6 очков.
(ответить)
Ебала щолсийтев, утверждавших, что Почетино лучшие вариант для Щослей, представили?
#ПетухOut
(ответить)
Аххахахахахахахахахааххаахаххаахахаххаха конченные лохи))
(ответить)
Как же я ору, когда пенсы надеются на Нкунку)))
(ответить)
Ничего личного, просто зашел узнать что по пенсам. Видно что команда развивается, все идёт по плану, охраннику здоровья, наверное пока смотрел, всю просрочку сожрал.
(ответить)
Почетино почему-то, почуяв запах крови от прошлой игры, пошёл аля покер фейс. Посему поражение от пчёл
(ответить)
Теперь то понятно, что чемпионство на год откладывается.
Все силы на кубок лиги и англии.
(ответить)
8.10.2023 15:08 #
idel
Как можно потратить больше миллиарда и в итоге играть с Мадуэке, Джексоном и Стерлингом?
Даже если Нкунку был бы здоров, еще минимум два нормальных атакующих игрока не хватало бы.
Источник: http://fapl.ru/posts/103637/?c=1#c7852364
На самом деле поднимается серьезная тема. Реально, как так получилось то, кто нибудь понял?
(ответить)
Все пенсы ебальники жены Макрона на аву поставили?
(ответить)
Посмотрим что Челси покажет в убийственном Ноябре. С топами прям неплохо играют, да и Нкунку возможно подтянется. Ну а так, ожидаемо, потолок для этой команды 8-10.
(ответить)
охраннику настойки лимонной
(ответить)
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