"Челси" проиграл дома "Брентфорду" в третий раз подряд

"Челси" потерпел свое третье подряд домашнее поражение от "Брентфорда" в Премьер-Лиге, на сей раз уступив со счетом 0:2.

Относительно упущенной победы против "Арсенала" (2:2) в стартовый состав "синих" вернулись Аксель Дисаси, Нони Мадуэке и Николя Джексон, заменив Мало Гюсто, Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.



У "пчел" произошло два изменения в старте. Это Аарон Хики и Мадс Роэрслев появились вместо Фрэнка Оньеки и Нила Мопе.



Гости очень смело начали матч, принявшись напрягать голкипера соперника Роберта Санчеса, тогда как хозяева получили возможность контратаковать.



Как раз одна из контратак "Челси" на 10-й минуте увенчалась ударом Мадуэке в крестовину. Прошло еще две минуты, и попытался пробить Конор Галлахер — Марк Флеккен выручил "Брентфорд".



После яркого начала "пчелы" отдали инициативу сопернику, но сами перестроиться на контратаки не смогли. "Синие" оказывали серьезное давление, но реальных моментов почти не имели и преимущественно били мимо.



После перерыва хозяева продолжили давить, но на 58-й минуте пропустили. Бриам Мбемо выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где результативно сыграл головой Итан Пиннок — 0:1.



Поведя в счете, "Брентфорд" полностью закрылся и очень комфортно выдерживал примитивный натиск "Челси".



На последней минуте основного времени "пчелы" провели стремительную контратаку, но вышедший на замену Егор Ярмолюк не смог пробить Санчеса.



На шестой компенсированной минуте "Брентфорд" все-таки удвоил счет. Это Мбемо отправил мяч уже в пустые ворота — 0:2.



"Челси" провел беззубый матч, за весь второй тайм ни разу не пробив в створ. "Синим" отчаянно не хватает идей впереди, а также наконечника атак.



"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче