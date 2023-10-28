"Челси" проиграл дома "Брентфорду" в третий раз подряд

Тиаго Силва "Челси" потерпел свое третье подряд домашнее поражение от "Брентфорда" в Премьер-Лиге, на сей раз уступив со счетом 0:2.

Относительно упущенной победы против "Арсенала" (2:2) в стартовый состав "синих" вернулись Аксель Дисаси, Нони Мадуэке и Николя Джексон, заменив Мало Гюсто, Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.

У "пчел" произошло два изменения в старте. Это Аарон Хики и Мадс Роэрслев появились вместо Фрэнка Оньеки и Нила Мопе.

Гости очень смело начали матч, принявшись напрягать голкипера соперника Роберта Санчеса, тогда как хозяева получили возможность контратаковать.

Как раз одна из контратак "Челси" на 10-й минуте увенчалась ударом Мадуэке в крестовину. Прошло еще две минуты, и попытался пробить Конор Галлахер — Марк Флеккен выручил "Брентфорд".

После яркого начала "пчелы" отдали инициативу сопернику, но сами перестроиться на контратаки не смогли. "Синие" оказывали серьезное давление, но реальных моментов почти не имели и преимущественно били мимо.

После перерыва хозяева продолжили давить, но на 58-й минуте пропустили. Бриам Мбемо выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где результативно сыграл головой Итан Пиннок — 0:1.

Поведя в счете, "Брентфорд" полностью закрылся и очень комфортно выдерживал примитивный натиск "Челси".

На последней минуте основного времени "пчелы" провели стремительную контратаку, но вышедший на замену Егор Ярмолюк не смог пробить Санчеса.

На шестой компенсированной минуте "Брентфорд" все-таки удвоил счет. Это Мбемо отправил мяч уже в пустые ворота — 0:2.

"Челси" провел беззубый матч, за весь второй тайм ни разу не пробив в створ. "Синим" отчаянно не хватает идей впереди, а также наконечника атак.

"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2023 16:30

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Последние комментарии:




  1. chlensea2023 28.10.2023 16:47 # chlensea2023
    Гейнуннер команда дырявых }|{оп! Предлагаю отлавливать уёбков и сать на них!

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  2. b84 28.10.2023 16:46 # b84
    рили конченые, 1 ярд ётм

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  3. bembo 28.10.2023 16:45 # bembo
    Шлюш, гнида е6аная, я твоих шаманов рот шатал и твой рот шатал.

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  4. takernotagiver 28.10.2023 16:43 # takernotagiver
    Абсолютно новый Чавси, говорили они. Мяч в руку не летит, шара с навеса не залетает и Чавси игру сливает)

    26.10.2023 00:01 #
    bembo

    Касл руина.
    Сами себе засрали.
    Тепкрь 2 выезда к бд и псж.
    Врзьмут хотя бы 1 поинт...? Вопрос.
    Касл дома и на выезде это разные тимы.

    Менталка середняка на дистанции все равно берет свое...
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    26.10.2023 00:02 #
    v-0987654321

    Привет пNдарас
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    26.10.2023 00:03 # удалить
    takernotagiver

    После матча с Брентфордом будешь писать про менталку середняка)

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  5. felix-the-cat 28.10.2023 16:43 # felix-the-cat
    хГ 1.79 против 2.23 ухах ахаххахахаха

    И это у себя на унитазе я ору с этих конченных)) удачи в чемпионшипе уебки))

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  6. deman82 28.10.2023 16:42 # deman82
    чууулаапсиии тоооооппп!!!!!!!!!!

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  7. shearer1 28.10.2023 16:41 # shearer1
    Зимой в Щель может прийти Зидан.
    Зиданём тогда?

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  8. brown-ale 28.10.2023 16:40 # brown-ale
    Потратили ярд, а в итоге играет какой-то мусор у Челси.

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  9. justice-for-jh 28.10.2023 16:40 # justice-for-jh
    АХАХАХАХ ебала фанов Проебалси как у жены макрона животные ебаные))))

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  10. bangladesh 28.10.2023 16:40 # bangladesh
    поздравляем крепкий середнячок ФК Залупси с очередной важной победой над своим главным конкурентом, как говорится такие победы - игра за 6 очков.

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  11. hachidlo 28.10.2023 16:39 # hachidlo
    Ебала щолсийтев, утверждавших, что Почетино лучшие вариант для Щослей, представили?

    #ПетухOut

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  12. felix-the-cat 28.10.2023 16:38 # felix-the-cat
    Аххахахахахахахахахааххаахаххаахахаххаха конченные лохи))

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  13. sausage 28.10.2023 16:38 # sausage
    Как же я ору, когда пенсы надеются на Нкунку)))

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  14. girasimus 28.10.2023 16:38 # girasimus
    Ничего личного, просто зашел узнать что по пенсам. Видно что команда развивается, все идёт по плану, охраннику здоровья, наверное пока смотрел, всю просрочку сожрал.

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  15. shearer1 28.10.2023 16:38 # shearer1
    Почетино почему-то, почуяв запах крови от прошлой игры, пошёл аля покер фейс. Посему поражение от пчёл

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  16. bembo 28.10.2023 16:37 # bembo
    Теперь то понятно, что чемпионство на год откладывается.
    Все силы на кубок лиги и англии.

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  17. burnley 28.10.2023 16:37 # burnley
    8.10.2023 15:08 #
    idel

    Как можно потратить больше миллиарда и в итоге играть с Мадуэке, Джексоном и Стерлингом?
    Даже если Нкунку был бы здоров, еще минимум два нормальных атакующих игрока не хватало бы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103637/?c=1#c7852364

    На самом деле поднимается серьезная тема. Реально, как так получилось то, кто нибудь понял?

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  18. sausage 28.10.2023 16:37 # sausage
    Все пенсы ебальники жены Макрона на аву поставили?

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  19. akado 28.10.2023 16:36 # akado
    Посмотрим что Челси покажет в убийственном Ноябре. С топами прям неплохо играют, да и Нкунку возможно подтянется. Ну а так, ожидаемо, потолок для этой команды 8-10.

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  20. kukuruzko 28.10.2023 16:36 # kukuruzko
    охраннику настойки лимонной

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