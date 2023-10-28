"Ноттс Каунти" опроверг слухи о покупке клуба Тейлор Свифт
"Ноттс Каунти" из Лиги Два опроверг слухи о том, что американская певица Тейлор Свифт может купить клуб.
На днях газета The Weekend Sport на своей первой полосе опубликовала материал о том, что Свифт собирается купить старейший профессиональный футбольный клуб Англии в лице "Ноттс Каунти".
Эта новость вызвала небывалый ажиотаж как среди футбольных фанатов, так и поклонников автора хитов вроде Shake It Off, Blank Space, Bad Blood, Style и Love Story.
Однако накануне владельцы "Ноттс Каунти" Крис и Алекс Ридтц опубликовали опровержение в шутливой манере, использовав в своем заявлении названия некоторых из песен Свифт.
"Как бы нам ни было жаль расстраивать поклонников Свифт среди нашей фанбазы, но об этой истории придется забыть", — говорится в заявлении владельцев "Ноттс Каунти".
28.10.2023 16:00
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лучшая исполнительница в мире, легенда.
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Чертовка, купи лучше чарли, императрица!!
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Императрица!!!!
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