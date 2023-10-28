"Ноттс Каунти" опроверг слухи о покупке клуба Тейлор Свифт

Тейлор Свифт "Ноттс Каунти" из Лиги Два опроверг слухи о том, что американская певица Тейлор Свифт может купить клуб.

На днях газета The Weekend Sport на своей первой полосе опубликовала материал о том, что Свифт собирается купить старейший профессиональный футбольный клуб Англии в лице "Ноттс Каунти".

Эта новость вызвала небывалый ажиотаж как среди футбольных фанатов, так и поклонников автора хитов вроде Shake It Off, Blank Space, Bad Blood, Style и Love Story.

Однако накануне владельцы "Ноттс Каунти" Крис и Алекс Ридтц опубликовали опровержение в шутливой манере, использовав в своем заявлении названия некоторых из песен Свифт.

"Как бы нам ни было жаль расстраивать поклонников Свифт среди нашей фанбазы, но об этой истории придется забыть", — говорится в заявлении владельцев "Ноттс Каунти".

Заявление владельцев Ноттс Каунти


Метки Лига Два, Ноттс Каунти

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 361

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  1. wengerrrro 28.10.2023 16:48 # wengerrrro
    лучшая исполнительница в мире, легенда.

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  2. bembo 28.10.2023 16:33 # bembo
    Чертовка, купи лучше чарли, императрица!!

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  3. burnley 28.10.2023 16:12 # burnley
    Императрица!!!!

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