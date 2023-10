"Ноттс Каунти" опроверг слухи о покупке клуба Тейлор Свифт

"Ноттс Каунти" из Лиги Два опроверг слухи о том, что американская певица Тейлор Свифт может купить клуб.

На днях газета The Weekend Sport на своей первой полосе опубликовала материал о том, что Свифт собирается купить старейший профессиональный футбольный клуб Англии в лице "Ноттс Каунти".



Эта новость вызвала небывалый ажиотаж как среди футбольных фанатов, так и поклонников автора хитов вроде Shake It Off, Blank Space, Bad Blood, Style и Love Story.



Однако накануне владельцы "Ноттс Каунти" Крис и Алекс Ридтц опубликовали опровержение в шутливой манере, использовав в своем заявлении названия некоторых из песен Свифт.



"Как бы нам ни было жаль расстраивать поклонников Свифт среди нашей фанбазы, но об этой истории придется забыть", — говорится в заявлении владельцев "Ноттс Каунти".