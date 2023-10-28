Гвардиола ожидает, что отраженный пенальти придаст уверенности Онана

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что отраженный пенальти в концовке матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена" придаст импульс голкиперу Андре Онана и всему "Манчестер Юнайтед" на городское дерби.

К воскресному дерби Манчестера "Юнайтед" подходит в хорошем настроении, посреди недели одержав свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов.



Та победа со счетом 1:0 стала возможна благодаря отраженному Онана пенальти на исходе компенсированного времени, и Гвардиола ожидает столь же сильной игры в исполнении Андре и на "Олд Траффорд" в воскресенье.



"Я вспоминаю, что у нас есть общий друг, который очень высоко высказывался о нем, и я лично встречался с ним (Онана) в Амстердаме. Он исключительный игрок, и теперь он выступает за "Юнайтед".



"В преддверии матча я всегда ожидаю лучшего от игроков, которым мы противостоим. Я предпочитаю видеть в них сильные качества, нежели слабости".



"Он отразил пенальти на последней минуте, что позволило "Манчестер Юнайтед" сохранить шансы на выход в 1/8 финала. Это хороший импульс уверенности для них и для него".



"Каждому нужно время на адаптацию к Премьер-Лиге — не только тренерам, но и игрокам, голкиперам. Каждому. Порой люди адаптируются быстрее, но я придерживаюсь высокого мнения насчет него как голкипера", — цитирует Гвардиолу The Independent.