Почеттино рассказал, что у "Челси" нет штатного пенальтиста

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его игроки сами будут решать, кому из них исполнять пенальти.

Недавний матч Премьер-Лиги против "Арсенала" (2:2) был отмечен спором между Коулом Палмером и Рахимом Стерлингом насчет права исполнить 11-метровый в ворота соперника. Энцо Фернандесу даже пришлось успокаивать своих партнеров по "Челси".



В итоге, как и против "Бернли", пенальти реализовал Палмер, и Почеттино не видит проблемы в том, что его игроки будут выяснять отношения прямо на поле.



"Слушайте, есть несколько игроков, которые могут исполнить пенальти. Это зависит от их ощущений. Мы как тренерский штаб даем им возможность решить это на поле".



"У нас нет какого-то одного пенальтиста, и мы не говорим: "Окей, пенальти исполнит такой-то игрок". Потому что важно твое внутреннее ощущение".



"Думаю, Коул замечательно исполнил оба своих пенальти. Он обсудил на поле с Рахимом, Николя Джексоном и остальными, кто из них чувствует себя наиболее уверенно для исполнения пенальти, и я доволен решением", — цитирует Почеттино Daily Mirror.