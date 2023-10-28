Почеттино хочет сохранить Галлахера

Маурисио Почеттино и Конор Галлахер Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался насчет неопределенности с будущим полузащитника Конора Галлахера.

Отвергнув возможность покинуть родной клуб минувшим летом, Галлахер утвердился ключевым игроком команды Почеттино, и теперь Маурисио, естественно, не хочет терять Конора.

Однако контракт Галлахера истекает в конце следующего сезона, и согласование новой сделки с 23-летним англичанином может занять время.

"Это как брак между игроком и клубом — обе стороны должны хорошее чувство, и когда это есть, в тот момент возможна новая сделка".

"Конечно, он великолепно выступает за нас. Мы так рады тем, как идут его дела", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Галлахер, контракты, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2023 13:00

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