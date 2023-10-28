Почеттино хочет сохранить Галлахера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался насчет неопределенности с будущим полузащитника Конора Галлахера.

Отвергнув возможность покинуть родной клуб минувшим летом, Галлахер утвердился ключевым игроком команды Почеттино, и теперь Маурисио, естественно, не хочет терять Конора.



Однако контракт Галлахера истекает в конце следующего сезона, и согласование новой сделки с 23-летним англичанином может занять время.



"Это как брак между игроком и клубом — обе стороны должны хорошее чувство, и когда это есть, в тот момент возможна новая сделка".



"Конечно, он великолепно выступает за нас. Мы так рады тем, как идут его дела", — цитирует Почеттино Evening Standard.