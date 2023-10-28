Оуэн: "Не чувствую, что МЮ обладает индивидуальностью"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн заявил, что не видит у "красных дьяволов" какого-либо выраженного стиля игры.

"Юнайтед" выглядит весьма неубедительно на старте нового сезона, несмотря на три победы в трех последних матчах с учетом всех соревнований.



У Оуэна есть большие вопросы насчет того футбола, который главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг пытается поставить своей команде.



"Я могу сказать одну вещь людям. Если вы поместите игроков "Манчестер Сити" передо мной, сменив цвета их футболок и их лица, я все равно узнаю, что это играет "Манчестер Сити", понаблюдав за ними около 30 секунд. То же самое с "Тоттенхэмом", "Арсеналом", "Ливерпулем" и практически с каждой другой командой, включая "Брайтон", у которых есть своя индивидуальность".



"Я наблюдаю за "Манчестер Юнайтед" и до сих пор не знаю, что они из себя представляют, а я наблюдаю за ними очень давно. Я не знаю, являются ли они контратакующей командой. Я не знаю, являются ли они командой, которая играет во владение мячом. Я не знаю, прессингуют ли они от нападения. Я не чувствую, что они обладают индивидуальностью, которая есть у других команд, и это тревожит меня. Я не знаю, куда они движутся".



"Я не знаю, к чему они стремятся и что они создают. В данный момент у них понемногу всего, и это слегка тревожно", — цитирует Оуэна Daily Express.